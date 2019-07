Jugendfeuerwehr-Zeltlager: 438 Teilnehmer waren in Potzwenden

Potzwenden – Wenn ein Dauergeruch von Qualm in der Luft liegt und das kleine Dorf Potzwenden östlich von Göttingen von knapp 70 auf rund 500 Einwohner wächst, dann ist wieder Zeltlager-Zeit im Feuerwehrzentrum.

Zunächst die gute Nachricht: Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Zeltlager für die Jugendfeuerwehren in Potzwenden geben. Noch bis vor wenigen Tagen waren alle davon ausgegangen, dass das 57. Zeltlager das letzte ist, was oberhalb der Ortschaft im Waldgebiet am Feuerwehrzentrum stattgefunden hat. Hintergrund ist der geplante Verkauf des Areals durch den Kreisfeuerwehrverband (die HNA berichtete). Allerdings scheint ein Verkauf wohl nicht so schnell realisierbar wie ursprünglich angenommen, heißt es.

Und so kam das Angebot vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes an die Lagerleitung, dass auch 2020 das traditionelle Zeltlager wieder stattfinden kann – in diesem Jahr übrigens erstmals in Eigenregie von Uwe Koch mit seinem Team, weil sich die Kreisjugendfeuerwehr als Veranstalter zurückgezogen hatte. Bei den Aktionstagen waren 438 Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren aus Stadt und Landkreis Göttingen zehn Tage lang in Potzwenden. Aber auch Gruppen aus Altwarmbüchen, Elze, Wülfingen, Mehle, Warmenau und Sachsenhagen gehörten zu den Gästen.

Einer der Höhepunkte des Aufenthalts war der Lagerabend, zu dem weitere 400 ehemalige Zeltlagerteilnehmer kamen, so dass am Ende über 800 Gäste an diesem Abend anwesend waren. „Diese Überraschung für uns als Lagerleitung war gelungen“, sagt Koch. „Wir haben von den Vorbereitungen nichts mitbekommen.“ Die Stimmung sei super gewesen. So traten unter anderem zwei Bauchredner auf.

Phil Schygulla, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Groß Ellershausen, war mit sieben Jugendlichen und zwei weiteren Betreuern dabei. „Wir konnten bei den Wettbewerben gute Ergebnisse erzielen“, sagte er. Zu den sportlichen Aktivitäten gehörten Brennball, Völkerball, Volleyball, Hockey, Fußballtennis oder Staffellaufen. „Abends saßen wir meist um unser Lagerfeuer.“

Für Uwe Köcke, Betreuer der Jugendfeuerwehr Elliehausen, waren die beiden Orientierungsmärsche am Tag und in der Nacht echte Höhepunkte. „Bei den Spielen haben wir sämtliche Niederlagen gefeiert. Aber wir hatten unseren Spaß, und das stand im Vordergrund.“ Trotz des eher regnerischen Wetters gab es bei seinen sieben Jugendlichen keinen Lagerkoller.

„Ich finde es wichtig, dass das Zeltlager auch weiterhin fortbesteht“, sagt Köcke. „Auf der einen Seite wird sich darüber geärgert, dass die Feuerwehr Nachwuchssorgen hat, auf der anderen Seite entfallen die Projekte, die der Jugendarbeit dienen.“ Hier sollten die Kommunen des Landkreises zusammenarbeiten und das Areal gemeinsam kaufen, so sein Vorschlag.