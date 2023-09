Bakterien? Kita-Kinder im Kreis Göttingen müssen sich nach Mittagessen übergeben

Von: Melanie Zimmermann

In einem Kindergarten in Breitenberg bei Duderstadt (Kreis Göttingen) übergaben sich Kinder unmittelbar nach dem Mittagessen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

In einem Kindergarten im Kreis Göttingen müssen sich mehrere Kinder nach dem Mittagessen übergeben. Weitere Einrichtungen können betroffen sein.

Duderstadt – Mehrere Kinder der städtischen Kita Breitenberg bei Duderstadt (Kreis Göttingen) mussten sich unmittelbar nach dem Mittagessen am Donnerstag, 7. September, übergeben. Darüber informierte das Gesundheitsamt für Stadt und Kreis Göttingen.

Die Kita war mit Essen aus einer Großküche in Thüringen beliefert worden. Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung im Kreis Eichsfeld untersuchten den Betrieb unverzüglich, das Veterinäramt für Stadt und Kreis Göttingen entnahm Proben in dem betroffenen Kindergarten.

Ausgelöst wurde die Übelkeit nach derzeitiger Einschätzung möglicherweise durch ein Menü, das aus vegetarischen Nuggets mit süßsaurer Soße und Reisbeilage sowie frischen Pflaumen als Dessert bestand.

Die Veterinärmediziner des Landkreises Göttingen gehen davon aus, dass eines der verarbeiteten Lebensmittel überlagert war. Durch ein Bakterium habe sich ein Toxin gebildet, das bei Verzehr umgehend Übelkeit auslöst.

Weil die Kinder sich unmittelbar übergeben mussten, gelange das Toxin jedoch nicht weiter in den Organismus und würde keine weiteren Folgen verursachen, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamtes für Stadt und Kreis Göttingen.

Den Kindern, deren Eltern sich bereits beim Gesundheitsamt und dem Veterinäramt gemeldet hatten, ging es nach dem Erbrechen des Essens wieder gut. Eine Ansteckungsgefahr besteht nicht.

Laut der Lieferliste des herstellenden Betriebes wurden 22 Gemeinschaftseinrichtungen mit dem in Verdacht stehenden Menü im Landkreis Göttingen beliefert, insbesondere im Raum Osterode/Harz und Duderstadt.

Von dem Menü gelangten 995 Portionen in insgesamt 32 Kitas, Krippen und weiterführende Schulen in den Kreisen Göttingen, Eichsfeld und Northeim.

In enger Abstimmung mit dem Landesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) wurden sämtliche Proben am Freitagmorgen, 8. September, direkt zum Laves Lebensmittel- und Veterinärinstitut nach Braunschweig gebracht. Dort wurde die Untersuchung umgehend eingeleitet, mit einem Ergebnis wird im Laufe der kommenden Woche gerechnet, so das Gesundheitsamt.

Um das Geschehen nachvollziehen und analysieren zu können, werden Eltern, deren Kinder am 7. September das Veggie-Nugget-Menü gegessen sowie an der gemeinschaftlichen Verpflegung teilgenommen und sich danach übergeben haben, sich beim Gesundheitsamt oder Veterinäramt für Stadt und Kreis Göttingen zu melden. Alle Fälle werden dort registriert. (Melanie Zimmermann)

So sind Gesundheitsamt und Veterinäramt erreichbar Der Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist ab sofort unter verbraucherschutz@landkreisgoettingen.de oder ab Montag, 11. September, telefonisch unter 0551/525 2493 erreichbar. Das Gesundheitsamt kann ebenfalls ab Montag unter gesundheitsamt@goettingen.de oder der Telefonnummer 0551/400- 4820 kontaktiert werden. (mzi)

Erst Mitte Juni gab es einen ähnlichen Fall in zahlreichen Kitas, Kindergärten und Schulen im Landkreis Göttingen. Damals löste vermutlich eine Quarkspeise als Dessert eine Welle an Magen-Darm-Erkrankungen in Kitas und Schulen aus.