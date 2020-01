Korallenriffe gegen Tsunamis: Göttinger Forscher bewerten den Küstenschutz

Tsunamis sind die größte Naturgefahr für Menschen. Wie Küstengebiete geschützt werden können, hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung eines Göttinger Agrarökologen in Indonesien untersucht.

Mit 260 000 Todesopfern sind im vergangenen Jahrhundert durch Tsunamis mehr Menschen gestorben als durch jede andere Naturgefahr. Dabei wächst das Risiko für schutzbedürftige Küstengemeinden, durch Sturmfluten und Tsunamis verwüstet zu werden – durch einen steigenden Meeresspiegel und häufiger auftretende widrige Wetterereignisse. Wie Küstengebiete geschützt werden können, hat ein internationales Forschungsteam in Indonesien untersucht.

Unter Leitung des Göttinger Agrarökologen Dr. Thomas Cherico Wanger verglichen die Wissenschaftler aus Deutschland, China, Indonesien, Australien und Singapur die Wirkung des von Menschen entwickelten künstlichen Tsunami-Schutzes mit dem natürlichen Tsunami-Schutz. Zu den konventionellen Lösungen zählen riesige Seemauern, zu den ökologischen Lösungen Renaturierung und Neupflanzung von Mangrovenbäumen und Korallenriffen.

Die Forscher bewerteten die Maßnahmen im Hinblick auf Wirksamkeit, Kosten und der Fähigkeit, die biologische Vielfalt und die Ökosysteme zu erhalten. Ziel sei es, beide Arten von Schutzmaßnahmen zu kombinieren, so Wanger. Hierbei sollten Mangrovenbäume und Korallenriffe eingesetzt werden.

+ Dr. Thomas Cherico Wanger, Agrarökologe an der Uni Göttingen © privat/nh

Im indonesischen Palu gebe es seit langem Sonderforschungsbereiche unter der Leitung der Universität Göttingen, meldet die Hochschule. Im Jahr 2018 wurde Palu durch einen großen Tsunami zerstört. Die indonesische Regierung erstellt derzeit einen neuen Küstenschutzplan für die Region.

Das internationale Forschungsteam habe daran gearbeitet, den bestehenden Plan durch die Anwendung der neuen Erkenntnisse zu verbessern. Darüber hinaus habe das Team vorgeschlagen, die Stadt Palu als Fallstudie zu nutzen, um weiter zu untersuchen, wie ökologische Faktoren die Gefahren für die Küstengemeinden weltweit mindern könnten, meldet die Uni.

„In Zukunft sollte der ökosystembasierte Schutz die Grundlage für die Planung einer Küstenschutzstrategie bilden“, sagt der Göttinger Agrarökologe. „Die Ergänzung der Strategie durch künstliche und technische Lösungen kann das gesamte Projekt kosteneffizienter machen und wertvolle biologische Vielfalt an der Küste und damit verbundene Ökosystemdienstleistungen besser schützen.“

Wenn die internationale Forschungsgemeinschaft einen solchen Ansatz in Palu im Detail beobachten könne, könnte das Palu-Modell zu einem wichtigen Fall-Beispiel für andere gefährdete Küstenstandorte in tropischen Biodiversitäts-Hotspots werden, heißt es abschließend. Über ihr Forschungsprojekt berichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Trends in Ecology and Evolution.