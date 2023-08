Kostenloses Schwimmen bei Mondschein in Duderstadt

Von: Bernd Schlegel

Das Team des Freibades Duderstadt lädt zu einem Mondscheinschwimmen ein. Das Bild zeigt ein Mondscheinschwimmen in Hardegsen. © Schrader, Roland

Kurzfristig lädt das Team des Freibades Duderstadt am Dienstag, 22. August, zu einem kostenlosen Mondscheinschwimmen ein.

Duderstadt – Beim Mondscheinschwimmen abschalten, sich treiben lassen, den Alltag vergessen und in der Dunkelheit bei Fackelschein die Sterne beobachten. Das alles können Interessierte beim kostenlosen Mondscheinschwimmen im Freibad in Duderstadt.

Die Aktion beginnt am Dienstag um 19 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eintritt frei. Das Schwimmen im Bad an der August-Werner-Allee ist an dem Tag bis 22 Uhr erlaubt. Außerdem gibt es musikalische Begleitung. Die Einrichtung schließt nach Angaben der Eichsfelder Blockheizkraftwerk und Bäder GmbH erst um 23 Uhr. (Bernd Schlegel)

Weitere Informationen erfahren interessierte Mondscheinschwimmer und -schwimmerinnen unter baeder-duderstadt.de