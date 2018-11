24 neue Wohnungen für Bovenden

Die Kreiswohnbau Osterode baut in Bovenden Mehrfamilienhäuser. 24 Wohnungen sollen im August 2019 fertig werden, weitere 28 sind geplant.

Schöner Moment für die Mitarbeiter der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH und den Geschäftsführer Hans-Peter Knackstedt: In Bovenden wurde – bei schlechtem Wetter – das Richtfest für ein besonderes Neubauprojekt gefeiert – dem Wohnpark am Steffenberg, wo 24 Wohnungen im ersten Bauabschnitt und 28 in einem weiteren entstehen.

Die ersten Wohnungen werden wvoraussichtlich zum 1. August 2019 bezugsfertig sein, wie die Kreiswohnbau mitteilt.

Dabei war natürlich auch Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Reuter, die Architekten Günther und Ansgar Geile und viele Vertretern der Politik aus Bovenden. Den Richtspruch hielt Zimmermann Thilo Dietrich.

Hans Peter Knackstedt bedankte sich bei den beteiligten Handwerksfirmen und dem Architektenbüro Geile für ein strukturiertes und rasches Umsetzen dieses Bauvorhabens. So konnten in nur vier Monaten die zunächst 24 Wohneinheiten hochgezogen werden. Von diesen Wohnungen (2-3 und 4-Zimmerwohnungen) im öffentlich geförderten Wohnungsbau werden 16 Wohnungen eine Anfangskaltmiete von 5,60 Euro pro Monat haben und an Einkommens- und Wohnflächengrenzen gebunden sein.

Die restlichen acht Wohnungen werden mittelbar belegt, das heißt hierfür stellt die Kreiswohnbau aus ihrem Bestand nach einem bestimmten Schlüssel Ersatzwohnungen zur Verfügung. Dadurch sind diese Wohnungen frei vermietbar und haben somit keine Einkommensgrenze, allerdings so auch einen höheren Mietpreis.

Thomas Brandes bedankte sich für das engagierte Handeln bei der Kreiswohnbau und betonte, sich über weitere Bauvorhaben in seinem Einzugsgebiet sehr zu freuen.

Schon im Frühsommer 2019 beginnt der zweite Bauabschnitt im Wohnpark am Steffensberg mit weiteren 28 Wohnungen mit gewohntem Kreiswohnbaustandard.

Weitere Bauvorhaben im Landkreis Göttingen stehen auf der Planungsliste der Kreiswohnbau.