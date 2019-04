HNA-Glückstelefon: Fünfmal zwei Freikarten für "die Schneekönigin" in Bremke

© Archivfoto: Per Schröter

Im vergangen Jahr in Bremke: Drehbuchautor Rick Leander Stiller (links) und Regisseurin Silvie Stiller (rechts) mit den beiden Hauptfiguren Sarastro (Stephan Erhardt, Zweiter von links) und Monostatos (Sergej Lucenko) vor der neu gestalteten Waldbühne.

© Archivfoto: Per Schröter

Seit 70 Jahren gibt es die Waldbühne in Bremke. Die HNA verlost für die Aufführungen von „Die Schneekönigin“ fünfmal zwei Karten, die für eine beliebige Vorstellung gültig sind.

Wer gewinnen will, muss dazu am heutigen Mittwoch, 24. April, das HNA-Glückstelefon unter der Nummer 0 13 79/69 96 60 anrufen. Nach Aufforderung müssen das Lösungswort „Waldbühne“ sowie der eigene Name, die Rufnummer und Adresse angegeben werden.

Kostenhinweis: Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ist teurer. Anbieter ist die „Telemedia interactive GmbH“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erhalten ihre Karten per Post.

Die jeweiligen Aufführungen beginnen um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Hier alle Termine auf der Waldbühne auf einen Blick: 12., 19., 26.5., 2., 9., 16., 23., 30.6., 7.7., 4., 11., 18., 25.8. sowie 1., 8., 15., 22. und 29.9.

Wer nicht gewonnen hat, kann trotzdem dabei sein. Karten für die Vorstellungen und weitere Infos gibt es im Internet unter waldbuehne-in-bremke.de