Landschaftspflegeverband informiert über Pflanzen am Wegesrand

Landkreis Göttingen. Wer an einem Weg entlangläuft, entdeckt am Rand oft nur Gras. Dass dort viele weitere Pflanzen wachsen, wissen wenige. Der Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen möchte aufklären.

Zwei Informationsveranstaltungen sind geplant. Sie finden am Dienstag im Schützenhaus in Dankelshausen (Beginn 19.30 Uhr, Große Str. 24) und am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus Waake (Beginn 19.30 Uhr, Adolf-Weiland-Weg 1) statt.

Im Rahmen des mehrjährigen Projekts „Blühende Wegränder und Feldraine“ möchte der Verband einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung der Wegraine im Landkreis Göttingen leisten und richtet seine Einladung vor allem an Landwirte, Feldmarken und Gemeinden – aber auch an Bürger, die sich für die Bewirtschaftung von Wegrändern interessieren.

Weitere Informationen: Mehr Infos gibt es im Internet unter www.lpv-goettingen.de

