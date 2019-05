Suedlink: Landvolk hilft bei Einwänden gegen die Stromtrasse

Das Landvolk Göttingen empfiehlt allen betroffenen Landwirten, sich am aktuellen Verfahren für die Stromtrassen-Auswahl für Suedlink zu beteiligen.

„Es steht noch lange nicht fest, dass die Trasse über Bovenden, Göttingen, Rosdorf und Friedland verläuft“, sagt Achim Hübner, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbandes Göttingen, der in Rosdorf seinen Sitz hat. Deshalb sei es wichtig, dass alle Betroffenen ihre Argumente offiziell bei Bundesnetzagentur vortragen.

„Die Bundesnetzagentur ist offen für sinnvolle Argumente. Diese können ins Verfahren jetzt noch eingebracht werden“, sagt Hübner. Deshalb hat er in dieser Woche alle Ortslandwirte im Landkreis angeschrieben und sie darüber informiert, dass noch bis zum 7. Juni Zeit ist, die Einwände vorzubringen.

Es wurden alle Landvolk-Ortsverbände einbezogen. Der Grund: Es immer wieder vor, dass zum Beispiel Landwirte aus Dransfeld Flächen in Rosdorf bewirtschaften.

„Wichtig ist, dass jeder seine persönliche Betroffenheit bei dem Thema schildert“, macht Hübner deutlich. Das Landvolk gibt auch Argumentationshilfen, damit die Landwirte bei Ausfüllen nicht allein gelassen werden.

Ein großer Knackpunkt für das Landvolk ist nach wie vor der Ausgleich für das Verlegen der Erdkabeltrasse. Das betrifft sowohl die finanzielle Entschädigung als auch die mögliche dauerhafte Minderung von Ernteerträgen.

Hübner: „Wir haben noch keine Regelung für den Erdkabelteil der Trasse Wahle-Mecklar, obwohl der Bau vermutlich im kommenden Jahr startet. Bei Suedlink stehen die Verhandlungen mit dem Netzbetreiber Tennet erst am Anfang.“

Eine Erwärmung des Bodens durch Suedlink könnte für Probleme sorgen

Ein weiteres ungelöstes Problem sind die möglichen Erwärmungen des Bodens auf der zukünftigen Trasse. Dadurch könnten sich die Pflanzen in diesem Bereich schneller entwickeln.

Die mögliche Folge: Es könnte Probleme beim Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln geben. Hübner begrüßt deshalb den Feldversuch auf dem Reinshof bei Göttingen: „Ich erhoffe mir dadurch aussagekräftige Ergebnisse.“

Der Geschäftsführer wundert sich mit Blick auf die momentane Diskussion um die Gleichstrom-Trasse Suedlink, dass Landwirte und Kommunen aus dem Untereichsfeld völlig still sind. „Sollte die Trasse doch über Duderstadt geführt werden, was durchaus passieren könnte, so sind auch sie wieder voll betroffen.“

Das Göttinger Landvolk hat unterdessen eine eigene Initiative gestartet, damit die Erdkabel-Trassen für Suedlink und Wahle-Mecklar im Bereich Göttingen parallel verlaufen.

„Das würde weniger Eingriffe in die Äcker bedeuten. Für die Stadt Göttingen hätte dies den Vorteil, dass die westlichen Göttinger Ortschaften nicht von Erdkabel-Trassen umzingelt sind“, sagt Landvolk-Geschäftsführer Hübner.