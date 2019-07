Tödlicher Baby-Unfall Im Landkreis Göttingen: Fahrer war betrunken

Der Unfallort: Er ist ganz dicht hinter dem Or tsausgang von Kerstlingerode in Richtung Bischhausen zu finden.

Der 26-jährige Mann, der im Kreis Göttingen mit seinem Auto einen Kinderwagen gerammt und dadurch den Tod eines Babys verursacht hat, war während der Fahrt betrunken.

Der Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,5 Promille ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen. Zudem habe der 26-Jährige vor der Kollision nach eigenen Angaben mit seinem Handy hantiert.

Der Autofahrer war am Abend des 22. Juli auf einer Landstraße bei Kerstlingerode unterwegs gewesen, als ihm auf der linken Seite eine Frau mit Kinderwagen und zwei Hunden entgegenkam. In dem Kinderwagen lag die sechs Wochen alte Tochter der 35-Jährigen. Als das Auto den Kinderwagen rammte, wurde das Baby so schwer verletzt, dass es später im Krankenhaus starb. Die Mutter, die leicht verletzt wurde, erlitt einen Schock.

Der Autofahrer habe inzwischen zugegeben, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken habe, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Außerdem habe er eingeräumt, während der Fahrt mit seinem Handy hantiert zu haben, um Musik abzuspielen. Er sei dadurch einen Moment unaufmerksam gewesen.

Der 26-Jährige war bei der Kollision unverletzt geblieben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann jetzt wegen fahrlässiger Tötung. Ein Blutalkoholwert lag noch nicht vor. dpa/ana