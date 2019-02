Überfall auf Supermarkt in Reinhausen: Polizei sucht wichtige Zeugin

Noch keine Spur vom Täter

Reinhausen - Fünf Tage nach einem Überfall auf den Netto-Markt in Reinhausen in der Gemeinde Gleichen fehlt von dem Räuber, der am vergangenen Samstag gegen 20.55 Uhr drei Angestellte mit einem Messer bedrohte, noch jede Spur.