Die Versorgung fürs Trinkwasser im Landkreis ist trotz Hitze und Trockenheit sicher

Hochsommer mit Temperaturen bei teilweise über 40 Grad: Die Versorgung mit Trinkwasser ist aber sichergestellt. Dennoch ist Wasser ein hohes Gut. Deshalb ruft Umweltminister Lies zu sensiblen Umgang auf.

Trotz anhaltender Trockenheit ist die Trinkwasserversorgung grundsätzlich sicher gestellt, wie das niedersächsische Umweltministerium mitteilt. „Bisher gibt es keine Warnung, dass mit einer Knappheit zu rechnen ist“, sagt Claudia Weitemeyer, Pressesprecherin der Stadtwerke Göttingen.

Zurzeit stehen laut des Umweltministeriums ausreichend Grundwasserressourcen zur Verfügung. Auch die Talsperren im Harz, aus denen der Landkreis Göttingen den Großteil des Trinkwassers bezieht, seien gut gefüllt.

Zwar sei der derzeitige durchschnittliche Füllstand von etwa 64 Prozent etwas zu unterdurchschnittlich. Das sei bisher aber noch nicht besorgniserregend, sagt Marie Kleine, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Harzwasserwerke.

Es sei völlig normal, dass sich eine Talsperre im Laufe des Jahres etwas leert – besonders in den heißen Monaten.

Mit Extremfall-Szenarien werden Vorsorgen getroffen

„Wir warten aber nicht, bis eine Situation sich zuspitzt, sondern planen über Monate voraus“, erklärt Kleine. So wurden bereits 2018 Vorbereitungen getroffen, damit in diesem Jahr genügend Wasser zur Verfügung steht.

Dazu betrachten die Mitarbeiter der Wasserwerke Prognosen und Szenarien, in denen vom schlimmsten Fall ausgegangen wird. Wegen der Trockenheit 2018 habe man sich bereits im September auf den schlechtmöglichsten Fall, ein Doppeltrockenjahr, vorbereitet.

Das wäre ein weiteres Jahr, in dem es unterdurchschnittlichen Niederschlag gibt. „Das ist aber nicht eingetreten“, sagt Kleine. Durch die Vorsorge wäre die Trinkwasserversorgung im laufenden Jahr aber auch in diesem Extremfall gewährleistet gewesen, so Kleine.

Derzeit sei es zu früh, um von hitzebedingten Problemen auszugehen, sagt sie. Trotzdem sei Wasser eine wichtige Ressource, weshalb Umweltminister Olaf Lies in zu sensiblem Umgang mit Trinkwasser appelliert.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Anlass zur Besorgnis, wir sind aber sehr wachsam“, sagt Kleine.

Netzwerk für die Wasserversorgung

Die Harzwasserwerke sind der größe Trinkwasserversorger in Niedersachsen. Außerdem zählen sie zu den zehnte größten Wasserversorgern in Deutschland. Unter anderem sechs Talsperren und vier Grundwasserwerke stemmen die Trinkwasserversorgung.

Durch ein überregionales Trinkwasserverbundsystem zwischen den Wasserwerken können Engpässe kompensiert und die Trinkwasserversorgung jederzeit garantiert werden.

Weritere Infos zu den Harzwasserwerken gibt es hier.