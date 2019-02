Einbruch in Tankstelle in Walkenried: Scheibe mit Stein eingeworfen

Täter stehlen Zigaretten

+ © Daniel Maurer/dpa In eine Tankstelle in Walkenried wurde eingebrochen. Die Scheibe wurde mit einem 15 Kilo schweren Stein eingeworfen. © Daniel Maurer/dpa

Walkenried. Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Harzstraße in Walkenried (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden.