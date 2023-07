Landkreis ist nun Gesellschafter beim Deutschen Theater Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Der Landkreis ist Gesellschafter in der Deutsche Theater GmbH. Das werteten die Vertreter als wichtiges politisches Zeichen in schwierigen Zeiten. Von links DT-Geschäftsführerin Sandra Hinz, Landrat Marcel Riethig, Oberbürgermeisterin Petra Broistedt und DT-Intendant Erich Sidler. © Thomas Kopietz

Der Landkreis ist nicht mehr nur finanzieller Förderer, sondern auch Gesellschafter der Deutschen Theater Göttingen GmbH.

Göttingen – Das hat der Aufsichtsrat kürzlich beschlossen. Vor dem Neuen Rathaus verkündeten die Beteiligten den Einstieg des Kreises als Gesellschafter und wollten damit auch ein Zeichen an die Landespolitik senden. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt wertet den Einstieg des Landkreises rückwirkend zum 1. Januar 2023 als ein klares Bekenntnis für ein der stärksten Kultureinrichtungen in Göttingen.

Land, Stadt und Landkreis beteiligen sich

Das DT wirke seit Langem auch in den Landkreis hinein, besonders auch über die Theaterpädagogik. Zudem kämen ganz viele Besucher und Abonnenten aus dem Kreisgebiet zu den Vorstellungen im Deutschen Theater. „Das ist ja auch der Grund dafür, dass der Landkreis das Deutsche Theater seit vielen Jahren finanziell unterstützt“, sagte Broistedt. Die Finanzierung kommt laut der Bürgermeisterin zu 40 Prozent vom Land, der Stadt und zu rund 20 Prozent vom Landkreis. Schön sei auch, dass der Landkreis seine Förderung seit drei Jahren erhöht habe.

„Ich war hoch erfreut, als der Landrat auf mich zukam und sagte: Wir möchten mehr Verantwortung übernehmen, können wir nicht auch Mitgesellschafter beim DT werden.“ Das sei ein wichtiges Zeichen, so Broistedt, gerade vor den anstehenden Finanzierungsverhandlungen mit dem Land, aber auch dem Riesenprojekt Sanierung. „Wir stehen noch stärker hinter dem Deutschen Theater.“

Das ist für uns ein Bekenntnis zum Deutschen Theater.

Landrat Marcel Riethig sieht es noch stärker: „Das ist für uns ein Bekenntnis zum Deutschen Theater.“ Das DT gehe ja mit Stücken auch hinaus in die Region. Die Kulturpolitiker des Kreises stünden seit Jahren hinter dem Deutschen Theater. Als Gesellschafter übernehme der Kreis auch mehr Verantwortung. „Wer A sagt, der müsse folgerichtig auch B sagen. Wir können nicht sagen, das Land ist uns wichtig, wir zahlen unseren Zuschuss, aber dabei bleibt es angesichts großer Herausforderung“, so Riethig. Man wolle die Stadt damit auch nicht alleine lassen. „Die Zeichen in dieser schwierigen Zeit stehen ja auf Kooperation.“

Der Landrat zeigte auch auf die Landesregierung: „Auch im Zuge der Kostensteigerung und einer notwendigen Tariferhöhung der Gehälter könnte sich das Land daran noch stärker beteiligen.“

DT-Intendant lobt Unterstützung

„Für uns ist das ein ganz großer Gewinn“, sagte DT-Intendant Erich Sidler. Das ist weniger auf das Finanzielle gemünzt, sondern vielmehr auf das Symbol, das mit dieser breiteren Unterstützung in schwierigen Zeiten gesetzt werden. In diesen Zeiten sei es wichtig, dass die Politik zeigt, dass Kultur wichtig ist, weil sie das demokratische System stützt – auch in Stadt und Landkreis. „Wir freuen uns über dieses sichtbare Bekenntnis, für die Kultur, für das Theater“, sagte Sidler.

Es sei ein Signal in Richtung Land, weil dieses „dessen Art der Verantwortung für die Kultur nicht eindeutig ist“. Zu spüren sei das in den Finanzierungsverhandlungen und darin, dass nicht dauerhaft Tarifsteigerungen mitgegangen würden. Zumal es sich um nicht hohe Gehälter drehe.

In Zahlen übrigens drückt sich die Mitgliedschaft des Kreises als Gesellschafter nicht aus, wie DT-Geschäftsführerin Sandra Hinz sagte und ergänzte: „Die Förderung des Landkreises war schon immer intensiv und stark.“ Der Landkreis untersützt zudem weitere Dinge, wie den Bus-Transport der Schülerinnen ins Theater. „Das ist ein ganz kleiner finanzieller aber toller Aspekt“, sagte Hinz.

(Thomas Kopietz)