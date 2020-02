Lautstarker Protest gegen die AfD im Eichsfeld

Demonstration

+ © Stefan Rampfel Protestaktion gegen eine Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion: Etwa 300 Teilnehmer demonstrierten lautstark in Gieboldehausen. © Stefan Rampfel

Etwa 300 Menschen haben am Samstag in den Nachmittagsstunden im Eichsfeld lautstark gegen eine Veranstaltung der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion in Gieboldehausen protestiert.