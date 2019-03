Diebe brechen Geldautomaten in Leinefelde auf

Leinefelde. Im thüringischen Leinefelde machten Diebe bei einem Einbruch in eine Bankfiliale am Samstag fette Beute. Sie knackten einen Geldautomaten.

Gegen fünf Uhr hatten Unbekannte in der Bergstraße, in der Filiale der Deutschen Bank einen Geldautomaten aufgebrochen und dabei laut Polizei „einen hohen Bargeldbetrag“ erbeutet. Sie richteten zudem erheblichen Sachschaden an: Der beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Täter sollen nach der Tat mit einem grauen PKW Mercedes A-Klasse in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Auffällig am Fahrzeug war eine lautstarke Sportauspuffanlage.

Nun sucht die Polizei – auch länderübergreifend – nach Zeugen, die etwas zur Tag oder dem Fahrzeug sagen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 entgegen.