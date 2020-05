Schulfahrplan in Niedersachsen nach der Corona-Pause - Die Pressekonferenz mit Kultusminister Tonne

Corona ist Thema einer Pressekonferenz des Kultusministers Tonne: Alles zum Schulfahrplan im Live-Ticker.

Es gibt derzeit 10.598 bestätigte Corona-Fälle in Niedersachsen (Stand: 06.05.2020, 13.00 Uhr).

in Niedersachsen (Stand: 06.05.2020, 13.00 Uhr). Die Landesregierung in Niedersachsen hält am 5-Stufen-Plan zum weiteren Vorgehen fest.

hält am 5-Stufen-Plan zum weiteren Vorgehen fest. Im Live-Ticker werden die Ergebnisse der Pressekonferenz mit den Ministerpräsidenten dargestellt.

mit den Ministerpräsidenten dargestellt. Corona-Lockerungen in Niedersachsen ab dem 11. Mai - Hier geht es zur Übersicht

+++ 14.53 Uhr: Zum 14. April sollte eine Bewertung der Schülerinnen und Schüler bis zur Schulschließung abgegeben werden. Auch im Home-Schooling wird eine Bewertung sichergestellt, so Tonne. Die Rahmenbedingungen sollen bei dieser Bewertung allerdings berücksichtigt werden. Es sei kein normales Schulhalbjahr, aber auch kein „wir drücken ein Auge zu“.

+++ 14.50 Uhr: Für die Beschaffung der mobilen Endgeräte sollen Einkaufsgemeinschaften von Schulen, Landkreisen und Städten gebildet werden. Dadurch könne es auch zu verbesserten Konditionen beim Kaufpreis geben.

+++ 14.49 Uhr: Kapazitäten können nicht von heute auf morgen erweitert werden, so Tonne. Er bittet dafür um Verständnis. Das Virus sei weiterhin da und man müsse deshalb auch die neuen Fallzahlen im Blick behalten. Wenn es die Zahlen zulassen, seien auch weitere Öffnungen und Kapazitätserhöhungen in Kindergärten denkbar.

+++ 14.47 Uhr: Weiterhin erweitern Kitaträger ihre Kapazitäten. Mittlerweile können mit 13 Kindern pro Gruppe, die Hälfte der normalen Gruppengröße betreut werden. In Grippen können nun acht Kinder und im Hort fünf Kinder betreut werden. Momentan liegt die Betreuungsquote bei 11 Prozent.

+++ 14.44 Uhr: Alle Schülerinnen und Schüler sollen Zugang zu den Lernmaterialien bekommen, daher sei ein Sofortausstattungsprogramm ein „starkes, aber auch notwendiges Signal“.

+++ 14.41 Uhr: 500.000.000 Sofortausstattungsprogramm genehmigt. Niedersachsen nutzt 47.000.000 Euro für die Ausstattung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die keinen Laptop oder Tablet besitzen. Diese können dann leihweise von den Schülerinnen und Schülern erworben werden.

+++ 14.40 Uhr: Kultusminister Tonne möchte den Zwei-Wochen-Rythmus im Prozess der Öffnung nach der Corona-Pause beibehalten. So wird jede zwei Wochen einer neuen Klassenstufe ermöglicht, die Schule wieder zu besuchen. Dabei steht die Rücksprache mit den Schulen an erster Stelle.

+++ 14.38 Uhr: Weiterhin soll eine mündliche Prüfung in der Sekundarstufe eins auf freiwilliger Basis stattfinden. Dies dient der Entlastung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer.

+++ 14.36 Uhr: Am 25. Mai sollen die 11. Klassen zur Schule zurückkehren sollen. Am 1. Juni folgen dann die 2. Klassen der Grundschulen. Am 15. Juni die Klassen 5, 6 sowie die erste Klasse.

Update vom Freitag, 15.05.2020, 14.32 Uhr: Die Pressekonferenz des Kultusministers Tonne aus Niedersachsen hat soeben begonnen. Thema ist der Schulfahrplan in Niedersachsen nach der Corona-Pause sein. Die nächsten Schritte der Öffnung werden ebenso vorgestellt.

+++ 17.49 Uhr: Die Öffnung der Strände an der Küste erfolgt nicht vom Ministerpräsident von Niedersachsen, wie Weil feststellt, sondern von den lokalen Vertretern der Regionen, wie etwa den Oberbürgermeistern. Mit dieser Informationen wird die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise beendet.

+++ 17.46 Uhr: Im Hinblick auf den Tourismus der niedersächsischen Inseln, sagt Weil, dass diese intern, also auf Ebene der Landkreise, Entscheidungen treffen müssen. Die Tür zur Hilfe der Landesregierung Niedersachsen bleibt ihnen natürlich offen, wenn Probleme auftreten oder offene Fragen geklärt werden müssen.

Corona in Niedersachsen: Mindestabstand weiterhin mit hoher Relevanz

+++ 17.38 Uhr: Auch wenn Sonntag Muttertag ist, müssen erst weitere Gespräche zu den Kontaktbeschränkungen geführt werden, stellt Stephan Weil fest. Dies führt dann dazu, dass erst am Montag, dem 11.05.2020, Corona-Lockerungen erfolgen können.

Absoluter Konsens in der Runde zwischen Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder ist der Mindestabstand von 1,5 Meter, betont der Ministerpräsident.

Corona in Niedersachsen: Lockerungen der Kontaktbeschränkung ab dem 11. Mai

+++ 17.31 Uhr: Eine weitere Frage bezieht sich darauf, wann die Corona-Kontaktbeschränkung gelockert werden. Schon am Wochenende, oder erst später? Das Wochenende wäre laut Weil verfrüht, die Lockerung der Beschränkungen sollen am 11. Mai, wenn der Stufenplan weitergeführt wird, eintreten.

+++ 17.27 Uhr: Die Frage danach, ob Haushalte mit mehreren Personen sich treffen dürfen und ob es dort nicht Vorgaben für Niedersachsen geben muss, antwortet Stephan Weil, dass es noch keine konkreten Regelungen diesbezüglich gibt. Diese sollen allerdings in den nächsten Tagen folgen.

Corona in Niedersachsen: „Wir hatten eine akute Krise“

+++ 17.20 Uhr: Es gibt Grundpfeiler, die bundesweit gelten: der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Mund-Nasen-Bedeckung. Laut Weil wurde die „lange und intensive Frage der Kontaktbeschränkung“ ebenfalls besprochen. Demnach können sich nun Mitglieder eines Hausstandes, mit den Mitgliedern eines anderen Hausstandes treffen.

„Wir hatten eine akute Krise“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil und referiert auf die akute Krise 2015 und auf die akute Corona-Krise, die beide im Verbund von Bund und Ländern gemeistert werden konnten. Er freut sich auf die positive Resonanz der Gesellschaft in Niedersachsen auf den 5-Stufen-Plan.

Corona in Niedersachsen: „Echte und bemerkenswerte Ergebnisse“

+++ 17.13 Uhr: Die Telefonkonferenz zwischen Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder dauerte circa viereinhalb Stunden und brachte laut Weil „echte und bemerkenswerte Ergebnisse“. Deutschland sei nun in einem „normaleren Stadium der Infektionsbekämpfung angekommen.“ Der Ministerpräsident aus Niedersachsen betont, dass schon seit Beginn der Maßnahmen die eigenen Länder in der Verantwortung standen und stehen. Das zentrale Ergebnis der Telefonkonferenz ist der Gedanke der Separierung und der „dezentralen Klärung von Fragen vor Ort“.

+++ 17.00 Uhr: Die Pressekonferenz soll, leicht verzögert, gegen 17.15 Uhr starten. Ministerpräsident Weil will dann über die Ergebnisse der Beratungen zu den Corona-Maßnahmen zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder berichten.

Corona in Niedersachsen: Pressekonferenz um 17 Uhr

Erstmeldung, 15 Uhr: Niedersachsen – Die Themen Gastronomie, Tourismus, Schulöffnungen und Profi-Fußball während der Corona-Krise werden heute in einer Telefonkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wohl im Vordergrund stehen.

Die Ergebnisse dieses Telefonats will der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, in einer Pressekonferenz gegen 17 Uhr an die Öffentlichkeit weitergeben und erläutern. Mit dem Sonderweg des Bundeslandes in Form des 5-Stufen-Plans für die Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen hatte sich Weil teilweise scharfe Kritik eingehandelt.

Heute wird @MpStephanWeil gegen 17:00 über die Ergebnisse der Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in einer Pressekonferenz informieren.

https://t.co/EirzpvnHg7 und @sat1regional übertragen die PK live — Niedersächsische Landesregierung (@NdsLandesReg) May 6, 2020

Corona in Niedersachsen: Live-Ticker zur PK - „Niedersächsische Weg in einen neuen Alltag mit Corona“

„Der ‚Niedersächsische Weg in einen neuen Alltag mit Corona‘ soll“, so Ministerpräsident Stephan Weil in einer Pressekonferenz vom 04.05.2020, „den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven für die nächsten Wochen geben. Nach all den Belastungen und Unsicherheiten haben die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf, zu erfahren, wann welche weiteren Lockerungsmaßnahmen zu erwarten sind, wenn sich das Infektionsgeschehen weiterhin so moderat entwickelt wie bisher.“

+ Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, ist zufrieden mit den Entwicklungen. Aber: „Bitte unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln einhalten!“ © Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ergänzt: „Wir versuchen, den Menschen in Niedersachsen schrittweise wieder mehr Möglichkeiten zum sozialen Miteinander und zum wirtschaftlichen Handeln zu geben, ohne dabei eine gefährliche Erhöhung der Zahl der Neuinfektionen zu riskieren.“

Corona in Niedersachsen: 5-Stufen-Plan soll Lockerungen schnell ermöglichen

Die geplanten fünf Stufen für Niedersachsen sind zeitlich verteilt. Stufe zwei soll Mitte und Stufe drei Ende März eintreten. Nach und nach sollen die Corona-Maßnahmen in Niedersachsen gelockert werden, sodass das öffentliche Leben wieder anlaufen kann.

Dazu Ministerpräsident Stephan Weil: „Es geht uns um eine Strategie, die ebenso vorsichtig, wie zielstrebig wieder halbwegs normale Verhältnisse schafft, bis das Virus durch einen wirksamen Impfstoff vollständig beseitigt werden kann. Beschränkungen die nur einen vergleichbar niedrigeren Nutzen für den Infektionsschutz bringen, aber mit einem hohen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Schaden verbunden sind, sollen als erstes angegangen werden.“

