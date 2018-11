Live-Video: Weltraumsonde der NASA landet auf dem Mars

Die Weltraumsonde „InSight“ landet am Montagabend auf dem Mars und soll dessen Inneres erfoschen. Fans können die Landung live erleben. Wissenschaftler aus Göttingen sind an der Mission beteiligt.

Zur wissenschaftlichen Ausrüstung gehört ein Seismometer, zu dem Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung beigetragen haben.

Der erste Maulwurf im Weltall war aus Plüsch. Als das Space Shuttle „Endeavour“ 2011 zu seinem letzten Flug abhob, hatte der Astronaut Andrew Feustel den „kleinen Maulwurf“ des tschechischen Zeichners Zdenek Miler im Gepäck. Mehr als sieben Jahre später hat es erneut ein Maulwurf in den Weltraum geschafft. Diesmal besteht er aus einem Hammer, mechanischen Federn und einem Elektromotor. Das Gerät soll heute am Mars ankommen – und dort so bald wie möglich in das Innere des Planeten vordringen. Um genau 20.53 Uhr Mitteleuropäischer Zeit am heutigen Montag soll es soweit sein.

Der „Marsmaulwurf“, wie ihn die Forscher nennen, trägt den offiziellen Namen HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). Entwickelt wurde das Forschungsinstrument vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Derzeit befindet sich HP3 an Bord des Landers „InSight“ (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), den die US-Raumfahrtbehörde Nasa im Mai auf eine 485 Millionen Kilometer lange Reise zum Mars geschickt hatte.

Es ist die erste Mars-Landung der Nasa seit „Curiosity“ 2012 – und die Forscher sind nervös. Nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten Mars-Missionen waren der Nasa zufolge erfolgreich. Wie schwierig Mars-Landungen sind, erlebte 2016 zum Beispiel auch die europäische Raumfahrtagentur Esa: Ihre Sonde „Schiaparelli“ stürzte infolge eines Computerfehlers beim Landeanflug ab.

„Die gesamte Mission möchte das Innere des Mars erforschen“, erklärt Tilman Spohn vom DLR, der das Experiment HP3 wissenschaftlich leitet. Es gehe darum, mehr über den Aufbau des Planeten und über die Dynamik unter seiner Oberfläche zu erfahren. Der Marsmaulwurf werde dazu beitragen, indem er die Temperaturen und die Leitfähigkeit des Bodens messe. „Jeder Planet ist im Grunde eine Wärmekraftmaschine. Die Abwärme, die so eine Maschine abgibt, ist ein Maß dafür, welche Arbeit der Motor in ihr leistet. Wir messen diese Abwärme und erstellen daraus Rechenmodelle über die Entstehung des Planeten.“

Sobald der Lander sicher steht, beginnt im direkten Umfeld die Suche nach einem passenden Standort für den Marsmaulwurf. Ein an InSight befestigter Roboterarm wird HP3 dorthin heben. „An der Landestelle rechnen wir mit drei bis sieben Metern lockerem Material im Boden“, sagt Matthias Grott vom DLR. Das sei wichtig, weil HP3 auf die Verdrängung von Sand ausgelegt sei. „Wenn wir auf einen Stein treffen und nicht weiterkommen, dann ist Schluss.“

Spohn und seine Kollegen halten die Mission für wichtig. So lasse sich durch die Erkundung der geophysikalischen Prozesse des Wüstenplaneten auch die Entwicklung der Erde besser nachvollziehen.

Die rund 650 Millionen Euro teure Mission hatte eigentlich schon 2016 beginnen sollen. Wegen eines undichten Forschungsinstruments musste der Start damals jedoch um zwei Jahre verschoben werden.

Programm für Weltraumfans in Göttingen

Am Montag, 26. November, können Interessierte am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung am Nordcampus die Landung erleben. Zunächst gibt Robert Lindner, Leiter der Abteilung für Instrumentierung und Lebenserhaltung bei der ESA, ab 19 Uhr eine „Kurzanleitung für eine Landung auf dem Mars“.

Es folgen Interviews mit Wissenschaftlern vor Ort in den USA und eine Gesprächsrunde rund um Marslandungen, offene wissenschaftliche Fragen und die Zukunft der Marsforschung. Teilnehmer der Runde sind neben Robert Lindner auch Ulrich Christensen, Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut und Mitglied des SEIS-Teams von InSight, sowie Walter Goetz, Marsforscher am Göttinger Max-Planck-Institut. Höhepunkt des Abends ist das Public Viewing des NASA-Livestreams der Landung. Diese wird gegen 21 Uhr erwartet. Der Abend wird von Ute Andres moderiert. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Live: NASA-Live Stream zur Landung der Mars-Sonde

Die Landung der Sonde ist für 21 Uhr Uhr geplant. Der Live-Stream ist eine Übertragung der NASA.

(dpa/bsc)