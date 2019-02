Minister Thümler: "Soziokulturelle Einrichtungen leisten wichtige Beiträge"

Mit mehr als 1,2 Millionen Euro fördert das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur im ersten Halbjahr 2019 soziokulturelle Vorhaben. Davon profitieren auch Projekte in Südniedersachsen.

Insgesamt gehen rund 465 000 Euro an die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, die damit 42 Projekte unterstützt, wie das Ministerium am in Hannover mitteilte. Rund 820 000 Euro investiert das Land in 18 Vorhaben zur Modernisierung und Sanierung soziokultureller Einrichtungen.

„Die soziokulturellen Einrichtungen leisten wichtige Beiträge, um insbesondere kleine und ehrenamtlich geführte Kultureinrichtungen im ländlichen Raum zu unterstützen“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Sie übernähmen die kulturelle Grundversorgung in den Regionen. Doch sei das ehrenamtliche Engagement vielerorts rückläufig. Um bei Veränderungsprozessen zu helfen, stelle das Ministerium den Vereinen 158 000 Euro zur Verfügung.

Von der Unterstützung profitieren folgende Projekte in den Landkreisen Northeim und Göttingen: Der Verein für Kultur und Kommunikation in Heckenbeck bei Bad Gandersheim wird mit 10 000 Euro unterstützt. Der Betrag ist für den Brandschutz und die Barrierefreiheit der Weltbühne bestimmt. Der Kulturbahnhof Uslar erhält 10 000 Euro für das Projekt „Mit Kultur nach vorn“. Das DenkamalKunst-Festival in Hann. Münden wird mit 10 400 Euro gefördert.

Außerdem werden zwei Initiativen in Göttingen unterstützt: Das Kulturzentrum KAZ erhält 10 000 Euro für die Aktion „Arche am Wall – Kultur zieht um“. Das Boat People Projekt kann seine jüngst bezogenen neuen Räumlichkeiten im Stadtteil Grone für die soziokulturelle Arbeit ausstatten und erhält dafür 17 200 Euro vom Land Niedersachsen. (mit epd)