Hunderte Teilnehmer bei Mondschein-Wettbewerb der Feuerwehren im Kreis Göttingen

Von: Stefan Rampfel

„Moonlight“-Wettbewerb in Niedernjesa: Die Gruppe Sattenhausen 2 beim Löschangriff in der Abenddämmerung. © Stefan Rampfel

Kräftemessen der Feuerwehren: Rund 500 Teilnehmer kommen zu „Moonlight“-Wettbewerb in der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen.

Niedernjesa – Nach 2013 und 2019 fanden am Samstagabend die dritten Moonlight-Wettbewerbe der Feuerwehr Niedernjesa/Stockhausen statt. 42 Gruppen aus dem südlichen Niedersachsen mit rund 500 Teilnehmern sind in die Ortschaft der Gemeinde Friedland (Kreis Göttingen) gekommen.

Und wie der Name schon verrät, gingen die ehrenamtlichen Brandschützer nicht wie üblich bei Tageslicht an den Start, sondern im Mondschein. Zwar strahlte auch der zunehmende Mond vom Abendhimmel, aber auf jeder der drei Wettkampfbahnen stand ein zusätzlicher „Mond“, und zwar ein sogenannter Powermoon. Dabei handelt es sich um einen Leuchtballon, der die Szenerie hell ausleuchtete.

Eine Besonderheit war das Starterzelt, in dem kurz vor dem Start jeweils drei Gruppen auf die Übung vorbereitet wurden, so dass sie voller Adrenalin an den Start gingen. Die passende Stimmung kam aus der Nebelmaschine, großen Lautsprechern und von einer Leinwand, auf der ein kurzes Video ablief. Per Zufallsgenerator wurde den Gruppen eine Wettkampfbahn zugelost.

Aus Lenglern ging eine reine Frauengruppe bei den Wettbewerben an den Start. © Stefan Rampfel

Ziel der Übung war es, drei Ziele in möglichst kurzer Zeit mit Wasser niederzuspritzen. Dazu mussten jeweils neun Feuerwehrmänner und -frauen einen Löschangriff aufbauen. Das Wasser wurde mit einer Saugleitung aus einem Wasserbassin gesaugt.

Mit einem B-Schlauch ging es bis zum Verteiler, wovon drei C-Leitungen abzweigten. Punktabzug gab es für Fehler: So durfte unter anderem der Wasserdruck nicht über 8 bar sein, und auch die Schlauchreserve war wichtig. Die letzten Gruppen gingen erst nach 23 Uhr auf die Bahn.

„Solche Wettbewerbe machen viel mehr Spaß als die offiziellen Gemeindewettkämpfe“, findet Teilnehmer Alexander Kubik von der Feuerwehr Dramfeld, die mit zwei Gruppen nach Niedernjesa gekommen ist. „Und deswegen sind auch so viele Leute mit dabei.“ Die Dunkelheit ist für ihn Anreiz und Herausforderung zugleich.

Der Spaß steht bei den Moonlight-Wettbewerben im Vordergrund. Gewonnen hat am Ende die Gruppe Landolfshausen mit 67 Sekunden, ohne Abbauzeit. Auf Platz zwei und drei kamen Rittmarshausen/Kerstlingerode und Bremke 2.

Als Sonderübung gab es in der Festscheune als Einzelwettbewerb den sogenannten „Mastwurf-Contest“, bei dem ein Mastwurf so schnell wie möglich um eine Saugleitung gelegt werden musste. Hier erreichte Marvin Rose aus Obernjesa mit 3,735 Sekunden die beste Zeit. „Die Übung macht es aus“, antwortete er auf die Frage, wie man so schnell ist.

„Moonlight“-Wettbewerb in der Gemeinde Friedland: Einsatzkräfte kamen mit Treckergespann und Stadtbus

Die Siegerehrung fand erst nach Mitternacht statt. „So eine Veranstaltung zu organisieren, funktioniert nur mit vielen Helfern“, sagt Christian Habenicht, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Niedernjesa. „Und zum Glück zeigten auch die Anwohner Verständnis.“

Übrigens: Zwei Feuerwehren sind nicht mit ihren Feuerwehrautos nach Niedernjesa gekommen. So kamen die Brandschützer aus Sattenhausen mit einem Treckergespann, die Einsatzkräfte aus Lenglern mit einem gemieteten Stadtbus. Nach der Siegerehrung gab es in einer Scheune eine große Party, die noch bis spät in die Nacht ging. (Stefan Rampfel)