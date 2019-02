Sie hatten Messer und Baseballschläger dabei: Anklage gegen Männer nach Angriff auf Journalisten

Mit Messer und Schraubenschlüssel sollen zwei Männer aus der rechten Szene zwei Journalisten aus Göttingen im Eichsfeld angegriffen haben. Nun sind beide angeklagt.

Zehn Monate nach einem gewaltsamen Übergriff auf zwei Göttinger Journalisten in Hohengandern (Eichsfeld) hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Anklage erhoben. Sie wirft zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 24 Jahre alten Männern schweren Raub, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor, sagte Gerichtssprecher Dirk Germerodt am Freitag.

Bei dem Angriff im April vergangenen Jahres sollen die Männer die zwei Journalisten ausgeraubt und erheblich verletzt haben. Die Polizei ordnete damals mindestens einen der Angeklagten der rechten Szene zu. Mindestens einer der Beschuldigten stammt nach den Ermittlungen aus dem Umfeld des stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Heise. Heise ist auch als Beisitzer im Vorstand des Landesverbands Thüringen, zum Tatzeitpunkt war er Landeschef der rechtsextremen NPD.

Laut Anklage sollen die Journalisten zunächst mit dem Auto verfolgt worden sein, nachdem sie das Grundstück von Heise im Nachbarort Fretterode gefilmt und fotografiert hatten. Bewaffnet mit Messer, Baseballschläger, Schraubenschlüssel und Reizgas sollen die Beschuldigten auf die Journalisten losgegangen, ihnen die Fotoausrüstung weggenommen und das Auto beschädigt haben.

Der damals 18-Jährige soll bei dem Vorfall eine Maske getragen haben. Anwohner in Hohengandern hatten die Polizei gerufen. Ein Journalist ist laut Staatsanwaltschaft mit dem Messer am Bein verletzt worden. Der andere habe durch einen Schraubenschlüssel eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Die beiden Angeklagten konnten ermittelt werden, weil die Journalisten sie fotografieren konnten und die Speicherkarte vor deren Wegnahme aus der Kamera nahmen. Weil einer der Beschuldigten zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war, ist die Jugendstrafkammer des Mühlhäuser Landgerichts zuständig. (lni)

