Naherholungsgebiet rund um Seeburger See ist für Aktivitäten tabu

Seeburg – Die Gemeinde Seeburg freut sich normalerweise über viele Touristen. Doch in Corona-Zeiten ist der Seeburger See als Naherholungsgebiet tabu.

Schweren Herzens müsse man darum bitten, von Spaziergängen, Wanderungen und Aktivitäten um den Seeburger See in Zeiten der Coronavirus abzusehen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Insbesondere an den vergangenen Wochenenden habe der Seerundweg einer „stark frequentierten Autobahn“ geglichen. Dies sei nicht im Sinne der Sicherheits-Vorschriften, die zur Eindämmung des Coronavirus aufgestellt wurden.

„Wir bitten alle Oster-Touristen, von einem Spaziergang direkt um den See Abstand zu nehmen oder möglichst die anderen ausgeschilderten Wander- und Feldwege zu nutzen, um so möglichst wenig Kontakt zu anderen Besuchern – bei gleichzeitiger Erholung am 'Auge des Eichsfeldes' – zu haben“, teilte die Gemeinde mit. Das zuständige Ordnungsamt der Samtgemeinde Radolfshausen sowie die Polizei seien um Amtshilfe und vermehrte Kontrollen im Bereich rund um den Seeburger See gebeten wurden.

Die Gemeinde bittet um Verständnis und freue sich „schon jetzt wieder auf viele Besuche, sobald die Krise vorbei ist“. bsc