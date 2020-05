Naturschützer in Niedersachsen rufen erneut zum Vogelzählen auf

Hannover – Gartenbesitzer und Vogelfreunde in Niedersachsen sind auch in diesem Frühling wieder aufgerufen, Vögel zu zählen.

Am Muttertagswochenende vom 8. bis 10. Mai sollten sie alle Vögel, die innerhalb einer Stunde in den Garten, den Park oder ans Futterhäuschen auf dem Balkon kommen, notieren und ihre Beobachtungen melden, teilte der Deutsche Naturschutzbund (Nabu) am Freitag in Hannover mit. Die „Stunde der Gartenvögel“ findet bundesweit zum 16. Mal statt.

An der letztjährigen Vogelzählung beteiligten sich in Niedersachsen laut Nabu im vergangenen Jahr mehr als 9600 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus mehr als 6400 Gärten ein. Der Haussperling war demnach häufigster Gartenvogel, gefolgt von Amsel, Kohlmeise, Star und Blaumeise. Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 76 000 Menschen an der Aktion.

Mit Spannung erwarteten die Naturschützer bei der Gartenvogelerfassung in diesem Jahr die Meldungen über Blaumeisen, betonte Nabu-Sprecher Matthias Freter. In Teilen Deutschlands sind Blaumeisen aufgrund einer Lungenkrankheit vom Massensterben bedroht.

In Niedersachsen kamen die meisten dieser Meldungen den Angaben des Nabu zufolge aus den Landkreisen Ammerland und Oldenburg. epd/ana