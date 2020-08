Niedersachsen: Mann bricht aus Liebeskummer in Gefängnis ein - Jetzt muss er selbst in Haft

Für eine ungewöhnliche Aktion wurde ein junger Mann in Niedersachsen zu einer Haftstrafe verurteilt. Sein Verbrechen: Einbruch in ein Gefängnis.

Vechta/Oldenburg - Drei Wochen Jugendstrafanstalt, weil er vergangenen Oktober in ein Gefängnis in Vechta eingebrochen ist. Eingebrochen, nicht ausgebrochen. So ergeht es nun einem 19-Jährigen in Niedersachsen. Als seine damalige dort inhaftierte Freundin sich telefonisch von ihm trennte, wollte er sie zurückgewinnen. Bei einem persönlichen Gespräch.

Einbruch in Gefängnis aus Liebeskummer: Mann will seine Freundin zurück erobern

Für das Vorhaben musste er sich jedoch in das Frauengefängnis in Vechta in Niedersachsen vorarbeiten, in der seine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt inhaftiert war. Denn eine Besuchserlaubnis hatte sie ihm nicht erteilt. Für den jungen Mann offenbar kein Hindernis.

Über eine Laterne hangelte er sich am 17. 10. 2019 auf die vier Meter hohe Außenmauer und von dort am Gebäude des Gefängnisses von Fenster zu Fenster, um die Zelle seiner Freundin zu erreichen. Diese befand sich dem Norddeutschen Rundfunk zufolge im ersten Stockwerk der JVA.

Einbruch in Gefängnis aus Liebeskummer: Halbnackt weigerte er sich vom Gebäude zu kommen

Das blieb nicht unbemerkt, eine Gefangene und JVA-Mitarbeiter bemerkten den damals 18-Jährigen - und so holte die Feuerwehr ihn schließlich mit einer Leiter vom Gebäude, da er sich weigerte, hinabzusteigen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Das Landgericht in Oldenburg hat ihn nun am Freitag (14.08.2020) zu drei Wochen in einer Jugendhaftanstalt verurteilt.

Berufung des 19-jährigen Angeklagten, der u.a. mit Hilfe einer Laterne an die Außenmauer des #Frauengefängnisses in Vechta geklettert und sich von Fenster zu Fenster gehangelt hatte, gegen das Urteil des AG #Vechta wurde durch das LG #Oldenburg verworfen. https://t.co/qlHQlZi72w — Landgericht Oldenburg (@LG_Oldenburg) August 14, 2020

Das niedersächsische Justizministerium teilte damals mit, dass es sich dabei ihrem Kenntnisstand nach um den ersten Einbruch in ein Gefängnis handelte. Bereits im Oktober sorgte die Aktion des jungen Mannes für Aufsehen. So berichtete NDR, dass die Feuerwehr den 19-Jährigen halbnackt von der Fassade ziehen musste.

Doch auch das hatte seinen Grund. Denn auf der Außenmauer war Stacheldraht befestigt und um dort nicht hängenzubleiben, entkleidete sich der Niedersachse.

Einbruch in Gefängnis aus Liebeskummer: Jetzt muss er selbst in Haft

Nicht allein wegen seines waghalsigen Eindringens in das Frauengefängnis, sondern auch, weil der Mann bereits fünfmal beim Fahren eines Autos ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, muss er nun in Haft. Hinzu kommen 30 Stunden gemeinnützige Arbeit. Zuvor hatte der Niedersachse gegen das Urteil des Gerichts Berufung eingelegt, die nun als unzulässig verworfen wurde.

So endete der Gefängniseinbruch des 19-Jährigen aus Liebeskummer für ihn nun selbst im Gefängnis. Denn das Eindringen in eine Haftanstalt gilt als Hausfriedensbruch und ist damit strafbar. Die Kontaktaufnahme mit Gefangenen jedoch lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Wie der NDR damals berichtete, ist besagte Laterne, die der junge Mann für seine Kletterpartie nutzte, mittlerweile mit einer Dornenmanschette umhüllt .(Katharina Ahnefeld)

