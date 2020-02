Einbruch bei Holzhandelsfirma: Diebe entwenden 1000 Liter Diesel und Dashcam

Niedersachswerfen

+ © Felix König/dpa Diesel: Auf den Kraftstoff hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen. © Felix König/dpa

Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in eine Holzhandelsfirma in Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen ein. Dabei machten sie fette Beute.