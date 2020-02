Niedersächsisches Politiker-Duo beim Tischfußball ohne Chance

Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat wieder genau hingeschaut und zugehört. Ergebnis: die Splitter aus der Landeshauptstadt.

Die Kombi Land-Stadt in einer Großen Koalition war nicht von Erfolg gekrönt. Beim Tischfußball probierte es das Team von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) gegen zwei Jungmanager der Software-Firma Salt and Pepper. „Das ist die analoge Welt, da kenne ich mich aus“, tönte der Regierungschef zu Beginn.

Eine schnelle 2:0 Führung schien dem Politiker zunächst Recht zu geben, doch dann drehten die Digital-Pioniere Timo Seggelmann und Nils Haldenwang den Spieß um. Selbst Weils Beschwörungsformel „Wir sind 96 und der VfL“ mit Bezug auf die Zweitligisten aus Hannover und Osnabrück half nicht mehr. Hin- und Rückspiel gingen beide deutlich verloren.

Einem etwas böswilligen Verdacht sah sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ausgesetzt. „Mutti: Mach was Vernünftiges“, steht auf den in Kneipen verteilten Werbepostkarten des in seinem Ressort angesiedelten Job-Portals karriere.niedersachsen.de. Damit sei keineswegs ein Rücktrittsruf an Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) als Trägerin des besagten Spitznamens gemeint, versicherte ein Ministeriumssprecher eilig. Dann hätte auf der Karte statt des Doppelpunkts ja ein Komma stehen müssen, lautete seine sprachwissenschaftliche Erläuterung des Regierungsmitarbeiters. So sei es aber eher als Anlehnung an einen familiären Dialog gedacht, um potenziellen Interessen eine Stelle in der Landesverwaltung schmackhaft zu machen. Bleibt zu hoffen, dass dies jeder richtig versteht und dass dann auch das Konzept wirklich aufgeht.

Nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer kam auch in Niedersachsen die Frage auf, ob Frauen anders Politik machen als Männer. „Selbstverständlich“, befand Justizministerin Barbara Havliza(CDU) mit einem schelmischen Lächeln und lieferte gleich einen gewissen Unterschied mit: „Frauen lästern nicht. Frauen beobachten, analysieren und bewerten.“

Das war mutig und vorbildlich. Der Celler Generalstaatsanwalt Frank Lüttig half höchstpersönlich, einen jungen Räuber dingfest zu machen. Der Täter hatte im Oktober 2019 in Hannovers Rotlichtbezirk Steintor einem Studenten Pfefferspray ins Gesicht gespitzt und ihm das Handy entrissen. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd wurde der oberste Chef aller Staatsanwälte des Oberlandesgerichtsbezirks Celle aufmerksam und griff mit einem weiteren Helfer beherzt ein.

Am Donnerstag verurteilte das Amtsgericht den 21-Jährigen Räuber zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe. Lüttig, der damals auf dem Weg zu einem Empfang im Landtag war, sagte in dem Prozess als Zeuge aus. Sein Einschreiten beschrieb er danach als völlig selbstverständlich. „Entscheidend ist doch, dass die Menschen Solidarität zeigen und helfen.“