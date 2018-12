Norovirus in Hotel im Harz ausgebrochen

+ © Swen Pförtner/dpa Außenansicht des Maritim Berghotel im Harz. In dem Hotel sind 30 Gäste an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. © Swen Pförtner/dpa

Unruhiger Jahreswechsel in einem Hotel in Braunlage im Harz: Zahlreiche Gäste sind dort am Norovirus erkrankt und leiden an Magen-Darm-Beschwerden.