Notizen aus Hannover: Weil drohen jede Menge Stiche

Unser Korrespondent Peter Mlodoch aus Hannover hat in dieser Woche wieder die Themen am Rande des politischen Alltags in der Landeshauptstadt aufgeschnappt.

Einen nicht ganz risikofreien Ausflug in die Natur wagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). In seiner beliebten Reise-Reihe „Arbeit und Dialog“ schlüpft der Regierungschef am nächsten Donnerstag in Hachmühlen am Deister in die Rolle eines Imkers. Film- und Fotoaufnahmen von seiner direkten Tätigkeit an den Bienenstöcken sind freilich nicht erlaubt. Mögliche Stiche durch die fleißigen Tierchen sollen schließlich nicht unbedingt dokumentiert werden. Dass sich Weil anschließend Honig ums Maul schmieren lässt, gilt als ausgeschlossen.

Da sollten sich die Genossen vielleicht mal Gedanken um die Treue ihres schwarzen Koalitionspartners machen. Zu ihrem traditionellen Sommerempfang hat die CDU-Landtagsfraktion nämlich auch den früheren Agrarminister Christian Meyer (Grüne) eingeladen – fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Übertritt der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur Union.

Beim SPD-Gartenfest vor der Sommerpause stand Meyer dagegen nicht auf der offiziellen Gästeliste. Man habe nicht nur die Fraktionsspitze der SPD, sondern auch die Führungsleute von Grünen und FDP eingeladen, erklärte CDU-Organisatorin Frederike Andritzky das diesjährige Auswahlverfahren. Und da gehöre Meyer eben dazu. Schwarz-grüne Verbrüderungsszenen sind allerdings nicht zu erwarten. „Ich gehe da nicht hin“, meinte Meyer lapidar.

Wenn ein Finanzminister durch die Lande fährt, beehrt er – natürlich – meist Finanzämter. CDU-Ressortchef Reinhold Hilbers will mehr sehen. In der nächsten Woche besichtigt er die Baustelle am Behördenhaus vom Welfenschloss in Hann. Münden, schaut sich in Bad Harzburg ein Vier-Sterne-Hotel-Projekt an und stattet dem Fliegerhorst Wittmund eine Visite ab. Sogar die Justizanstalt in Vechta steht auf dem Programm. Reines Vergnügen ist das alles freilich nicht. Hilbers ist schließlich auch für Baumaßnahmen und Förderbescheide zuständig.

Die kleinen Fraktionen im Landtag in Hannover beklagen seit Monaten die Übermacht der großen Koalition aus SPD und CDU, fordern eine Stärkung ihrer Minderheitenrechte. Doch nun das: Im Nebengebäude des Landtags, wo Grüne, FDP und AfD ihre Büros haben, versagten ausgerechnet bei der prallen Sonneneinstrahlung die Jalousien an der nach Süden ausgerichteten Fensterfront.

„Du hast kaum noch atmen können“, stöhnte eine Grünen-Referentin. Doch Schuld war diesmal nicht Rot-Schwarz, sondern die Technik: Bei Arbeiten an der Stromversorgung im Parlamentshauptgebäude gab es eine Störung, die sich offenbar bis in den Nebentrakt auswirkte. Der menschliche Schaden hielt sich dabei aber in Grenzen. Wegen der Sommerferien waren die meisten Büros ohnehin verwaist. Die wenigen verbliebenen Grünen-Mitarbeiter bekamen daher hitzefrei.

