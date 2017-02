Oppermann-Interview: Brauchen mehr Sicherheitskräfte in Deutschland

Göttingen. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Thomas Oppermann aus Göttingen, hat sich in einem am Freitag in den HNA-Druckausgaben erscheinenden Interview für eine personelle Verstärkung der Sicherheitskräfte in Deutschland ausgesprochen.

Hintergrund sei eine in der Bevölkerung wachsende Verunsicherung, hervorgerufen auch durch Ereignisse wie den „furchtbaren Terroranschlag in Berlin“, aber auch durch immer mehr Einbrüche in Privathäuser. „Wächst die Unsicherheit, dann müssen wir Sicherheit schaffen.“

Thomas Oppermann sagte weiter: „In Zeiten der Angst vor Einbrüchen und Terrorakten bedeutet das, dass wir deutlich mehr polizeiliche Präsenz bereithalten müssen. Auf Initiative der SPD hat der Bundestag 5000 Stellen in zwei Jahren für die Sicherheitsbehörden geschaffen. Da müssen wir noch mehr tun. Es kann keine perfekte Sicherheit geben, aber der Staat muss alles ihm Mögliche tun, damit die Menschen sicher leben können.“

Der Sozialdemokrat, der erneut für ein Mandat im Bundestag kandidierten wird, bekräftigte auch: „Einen schwachen Staat können sich nur die Reichen leisten, alle anderen brauchen einen starken, handlungsfähigen Staat.“