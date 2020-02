Orkantief Sabine bremste Ansturm auf Familienmesse Lokolino in Göttingen

Erstmals seit langem ohne Besucherrekord, aber dennoch mit lauter zufriedenen Gesichtern endete am Sonntag die Lokolino.

Göttingen – Nachdem die beliebte Familienmesse im vergangenen Jahr an den beiden Veranstaltungstagen insgesamt 12 800 Besucher von nah und fern in die Göttinger Lokhalle gelockt hatte, waren es diesmal trotz des für Sonntag angekündigten Sturmtiefs immerhin noch 11 500.

Lokolino: Hochseilgarten bei Familienmesse in Göttingen

„Komm Jule, jetzt nur noch den Haken umsetzen und einmal umgreifen, dann hast du es geschafft“, feuert Theo Büttner seine Tochter an, während sie sich im mobilen Hochseilgarten in überschaubarer Höhe von etwa zwei Metern (und dennoch gut gesichert) durch ein Gewirr von Seilen und Netzen arbeitet. „Seien Sie ein Team mit Ihrem Kind.

Hilfe ist erwünscht“ steht auf einem Hinweisschild des Hochseilgartens, der wie bei der Premiere im Vorjahr auch diesmal die Massen anlockte. „Die Lokolino ist mit ihren vielen Aktionen und Attraktionen ein Muss für Familien aus der Region“, lobt Büttner, der mit seiner Tochter und seit Jahren zu den Stammgästen in der Lokhalle gehört.

Lokolino: Zum achten Mal in Göttingen - 4000 Quadratmeter Spaß

Tatsächlich präsentierte sich auch bei der achten Auflage der Lokolino vor allem der über 4000 Quadratmeter große Erlebnis- und Aktionsbereich wieder als echtes Paradies für Kinder.

+ Begrüßung: Auch Figuren in Lebensgröße waren bei der Familienmesse vertreten. © Per Schröter

Egal ob Klettern an der riesigen Wackelleiter oder im Hochseilgarten, sich beim Lasergame gegenseitig mit Lichtpunkten jagen und fangen, unter Anleitung malen, basteln oder tanzen, in der großen Hüpfburg toben oder lustige Pinguine angeln – hier wurde wirklich für jeden Geschmack und jedes Talent etwas geboten.

Lokhalle Göttingen: Mehr als 100 Aussteller

Aber natürlich gab es auch für die Eltern und Großeltern wieder einiges zu entdecken. Weit mehr als 100 Aussteller präsentierten Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Familie und Leben, mein Kind, Schulanfang, Baby und Kleinkind sowie Schwangerschaft und Geburt.

Dazu kam ein buntes Bühnen- und Mitmachprogramm. Ein echter Anziehungspunkt war auch in diesem Jahr wieder die „StarWars Costume Community“, an dem die bekannten Gestalten aus den Science Fiction-Klassikern für gemeinsame Fotos zur Verfügung stehen.

Lokhalle Göttingen: Konzept von Jahr zu Jahr verbessert

„Die Lokolino hat ein tolles Konzept auf hohem Niveau“, schwärmt Alexander Grosse, Inhaber des Göttinger Büro- und Schreibwarengeschäfts Wiederholdt in der Prinzenstraße. Er ist seit der ersten Messe im Jahr 2013 dabei und veranstaltet seither an einem der größten Stände seinen traditionellen Schulranzen-Infotag. „Das wirklich erfreuliche ist, das dieses ohnehin gut funktionierende Konzept in enger Zusammenarbeit mit den Ausstellern sogar von Jahr zu Jahr noch verbessert wird“, so Grosse.

Lokolino: Alle Aussteller sehr zufrieden mit Familienmesse

Ein Lob, über das sich Organisationschefin Anke Glitsch von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG) genauso freuen dürfte wie über die durchweg positiven Rückmeldungen der übrigen Standbetreiber. „Alle Aussteller waren auch diesmal wieder sehr zufrieden“, berichtete Glitsch, „auch wenn am Sonntagnachmittag wegen des aufziehenden Sturms weniger Besucher da waren als in den letzten Jahren.“

Lokolino: Nächster Termin am 6. und 7. Februar 2021

Die Lokolino sei aus dem Veranstaltungskalender der Lokhalle einfach nicht mehr wegzudenken. Und so ist es auch kein Wunder, dass mit dem 6. und 7. Februar 2021 auch schon der Termin für die nächste Lokolino feststeht.

VON PER SCHRÖTER