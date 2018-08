Fliegen wie Otto Lilienthal: Göttinger bauen legendären Gleiter nach

Göttingen. Drei Göttinger haben den legendären Gleiter von Luftfahrt-Pionier Otto Lilienthal nachgebaut. Ihre Erfolgsgeschichte ist eine von erstaunlichen Entdeckungen.

Viele hundert Mal läuft Otto Lilienthal festgeschnallt mit seinem Gleiter hangabwärts, überwindet die Schwerkraft, hebt ab, fliegt. Er wird so in den 1890er-Jahren zum Flugpionier. Dann aber geht es schief: Lilienthal verunglückt am Gollenberg bei Stölln (nordöstlich von Stendal) tödlich.

Drei Göttinger Enthusiasten haben nun in Flugversuchen gezeigt: Die von Lilienthal konstruierten Gleiter – Einflügler und Doppeldecker – waren und sind geniale Konstruktionen und sichere Fluggeräte. Markus Raffels Augen glänzen, wenn er sagt: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, so, als gehörten die Schwingen zum Körper.“ Der Hobby-Pilot hat in Eigenregie das getan, was das Deutsche Luft und Raumfahrtzentrum (DLR) nach den aerodynamischen Tests 2016 im Göttinger Windkanal nicht mehr tun wollte: Den Lilienthal-Gleiter von Mitarbeitern fliegen lassen.

+ Göttinger Lilienthal: Einer der ersten Flüge mit dem Nachbau des Lilienthal-Gleiters auf einer Düne an der kalifornischen Küste bei Monterey. Den Gleiter steuert Professor Markus Raffel. Er hat zur Sicherheit zusätzlich zwei Kufen montiert, damit der Gleiter beim Landen nicht kippt und kaputtgeht. © Lilienthal-Museum Anklam

Selbstgebauter Lilienthal-Gleiter

Eine fünfstellige Summe hat Raffel aus eigener Tasche in das Projekt gesteckt, den Ein-Schwingen-Gleiter mit Freunden gefertigt und den Doppeldecker von Technikern im Lilienthal-Museum Anklam nachbauen lassen.

Der Gedanke, mit dem legendären Fluggerät Lilienthals abzuheben, lässt den Professor für Aerodynamik seit den DLR-Tests mit dem originalgetreuen Nachbau nicht los. „Wir wollten das unbedingt machen.“ Auch ermutigt von den Testergebnissen, die dem „Normalsegelapparat“ Flugstabilität attestieren. Genau das bezweifeln einige Experten, seit es den Gleiter gibt – befeuert vom tödlichen Absturz Lilienthals an jenem 9. August 1896.

Markus Raffel als Initiator, Felix Wienke und Markus Krebs aber wollen diese theoretischen Zweifler mit praktischen Erkenntnissen widerlegen. Es gelingt: Sie bringen das Fluggerät mehrfach in die Luft und beweisen: „Das Fliegen in geringer Höhe und bei gleichmäßigem Wind ist gefahrlos möglich“, sagt Markus Raffel.

Rollende Startbahn für Gleiter

Lilienthal hat seine Ein- und Doppeldecker gebaut, um schrittweise vom Laufen ins Gleiten zu kommen. Nach diesem Grundsatz gehen auch Raffel und Co. vor, als sie 2017 den Nachbau fertig haben. Zunächst ziehen sie in der Nähe von Göttingen auf sicherem Terrain per Auto eine rollende Startbahn: der Gleiter ist per ausgeklügeltem Seilsystem auf einem Anhänger verzurrt. Die Seile ermöglichen eine stabile Fluglage und geben auch ein erstes Gefühl für die komplizierte Steuerung.

„Lilienthal steuerte das Gerät seitlich durch das sogenannte Rollen – eine Bewegung des Körpers über die Beine.“ Das erfordert Gefühl und vor allem Übung. Die holt sich Markus Raffel an Hängen, vor allem in den USA: Er fliegt dort während eines Forschungsaufenthaltes in seiner Freizeit von einer Düne mit idealer Hangneigung und konstantem Aufwind an der Pazifikküste bei Monterey.

Den Gleiter hat er zusammengefaltet als Gepäck günstig im Flieger mitgebracht. In den USA ist das Fliegen eines solchen Gerätes ohne Anmeldung erlaubt. „Steuermann“ Markus Raffel hat zudem den Pilotenschein. Doch es gibt auch Probleme, denn Markus ist körperlich nicht Otto: zwölf Zentimeter größer, zwölf Kilo schwerer „und zwölf Jahre älter“, schmunzelt der „Göttinger Lilienthal“. Das wirkt sich auf die komplizierte Trimmung des Gerätes aus, um stabile Flugeigenschaften herzustellen. Doch die Übung macht‘s für Raffel, der spürt, dass das Gleiten Kraft erfordert, vor allem in der Bauchmuskulatur, denn die Beine müssen stets angewinkelt und nach vorne gehalten werden.

Aber: Das Gerät fliegt! Erst 50, dann 100 Meter. „Es ist ein unglaubliches Glücksgefühl!“ Und er weiß nun: „Das Gerät ist um alle drei Achsen stabil, kann sicher hangabwärts gesteuert und einfach gelandet werden“, freut sich Raffel, dessen Bewunderung für Lilienthal weiter gewachsen ist.

Flugpioniere für Lilienthal-Nachbauten sind die Göttinger aber nicht: Schon 1973 baute der Kasseler Michael Platzer einen Lilienthal-Gleiter – und flog.

• In BR 3 läuft Samstag, 19 Uhr, ein Beitrag in „Gut zu wissen“.

Hintergrund Otto Lilienthal

Auch wenn es viele bis heute anders bewerten: Otto Lilienthal war von allen, „die das Problem des Fliegens im 19. Jahrhundert behandelten, zweifelsfrei der Bedeutendste“. Das schrieb kein Geringerer als Wilbur Wright. Einer der Wright-Brüder, die den ersten Motorflug in der Geschichte der Menschheit schafften. Sie nutzten die Lilienthalschen Erkenntnisse. Andere nahmen den tödlichen Absturz Lilienthals zum Anlass, vieles anzuzweifeln. Otto Lilienthal, geboren am 23. Mai 1848 in Anklam, war technisch begabt, baute 1867 mit seinem Bruder Gustav erste Geräte zur Erzeugung von Auftrieb. Dann folgten Versuche mit einem gewölbten Flügel. Am Ende war Lilienthal, der gedanklich mehrere heutige Wissenschaftsdisziplinen vereinte, weltweit der erste, der einen serienreifen Flugapparat konstruierte und verkaufte. 1896 starb Lilienthal nach hunderten erfolgreichen Flügen bei einem Absturz – wohl auch, weil er zu hoch in die Luft gestiegen war und ein Strömungsabriss dem Gleiter die Luft unter den Schwingen nahm.