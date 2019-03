Ottobock-Chef Hans Georg Näder: Der König der Prothesen

Hans Georg Näder, Chef des Orthopädietechnik-Konzerns Ottobock, gilt als einer der reichsten und schillerndsten Unternehmer. Wer ist der Mann, der zuletzt mit einem Model Schlagzeilen machte?

Als Hans Georg Näder mit 28 Jahren die Firma seines Vaters übernahm, bestellte er sich bei seinem türkischen Freund Sabri in Duderstadt einen Döner. Im Imbiss in der niedersächsischen Stadt überlegte der Studienabbrecher ohne große Berufserfahrung, wie er den Orthopädietechnikhersteller Ottobock mit seinen 1400 Angestellten führen sollte.

Heute ist Näder 58 und mit einem Vermögen von geschätzt zwei Milliarden Euro einer der reichsten Deutschen. Aus der Firma seines Vaters Max Näder, die gerade 100 Jahre alt geworden ist, hat er einen Weltmarktführer gemacht. Mehr als 7000 Beschäftigte werden dieses Jahr wohl erstmals über eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften. Zum Firmenjubiläum kam Kanzlerin Angela Merkel in die Ottobock-Zentrale nach Duderstadt. Sogar die „Bild“, die sonst nur über Näders Frauengeschichten schreibt, gratulierte dem „Steve Jobs der Hightech-Prothesen“. Wer ist dieser Mann?

Näder, der Unternehmer

Näder hat mehrere Namen. Mitarbeiter nennen den Chef HGN oder „Professor Näder“. Als er 1990 bei Ottobock anfing, fragten sich die Beschäftigten jedoch: „Wird der Mini-Max das schaffen?“

Näders Vater Max hatte Ottobock schon groß gemacht, doch zum Global Player wurde das Familienunternehmen erst in den vergangenen Jahrzehnten.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt hat Ottobock im wahrsten Sinn des Wortes wieder auf die Beine geholfen. Unter anderem mit dem C-Leg, einem per Mikroprozessor gesteuerten Prothesensystem, das Näder „unser iPhone“ nennt. Noch heute hat der Boss nachts Bierdeckel und Stift neben seinem Bett liegen. Wenn ihm im Schlaf eine Idee kommt, schreibt er sie sofort auf.

Näder, der Weltbürger

Seit 18 Jahren lebt Näder in Berlin. „Das ist mein Zuhause“, sagt der Weltbürger, der ständig unterwegs ist. Er muss sich ja nicht nur um Geschäfte kümmern, sondern auch um seine Super-Yacht „Pink Gin VI“, den größten Karbon-Einmaster der Welt.

In seinem Heimathafen macht er regelmäßig Station. Als er im Februar für drei Tage nach Duderstadt kam, ging er „am ersten Abend in die erste Kneipe, am zweiten Abend in die zweite Kneipe und am dritten Abend in die dritte Kneipe“, wie er sagt: „Dort treffen sie die Leute.“ Näder findet, dass er „ein ganz normaler Eichsfelder“ ist. Er ist allerdings auch froh, wenn er nach drei Tagen wieder nach Südamerika oder Asien reisen muss.

Näder, der Frauen-Typ

Im Februar 2018 machte Näder, der aus zwei Ehen zwei erwachsene Töchter hat, mit seiner 25 Jahre alten Freundin Schlagzeilen, dem Model Nathalie Scheil. Das Paar hatte sich 2017 im Berliner Promi-Lokal „Borchardt“ kennengelernt und bald eine große Verlobungsanzeige im „Tagesspiegel“ geschaltet. Die pinke Mitteilung im Tattoo-Design sah aus wie das Arschgeweih unter den Verlobungsanzeigen.

Alles schien perfekt zu sein. Die Hochzeit auf den Balearen war schon organisiert. Doch dann sagte Näder mit einer Pressemitteilung alles ab, aus der sich herauslesen ließ, dass er betrogen worden war: „Die Berliner Nacht birgt viele Gefahren – mit denen muss man umgehen können.“ Schon seine Mutter Maria habe gewusst: „Lügen haben kurze Beine.“

+ Enttäuschte Liebe: Das Model Nathalie Scheil wollte Hans Georg Näder voriges Jahr eigentlich heiraten. Dann sagte er die Hochzeit überraschend ab. © Philipp von Ditfurth/dpa

Näder, der Genussmensch

Fragt man Näder, ob die Verlobungsanzeige ein Fehler gewesen sei, antwortet er: „Ich weiß es nicht.“ Als Prominenter in Berlin könne man sein Leben nicht komplett verheimlichen. Darum redet er weiter offen über den privaten HGN: „Eine neue Frau gibt es in meinem Leben nicht.“ Er erzählt, wie zwei Burn-outs ihn verändert haben. Nämlich fast gar nicht: „Ich lebe nicht bewusster, aber achtsamer.“ Näder genießt weiter Zigarren und hat auch noch mal zugenommen, aber: „Wenn ich merke, dass es zu viel wird, schalte ich das Handy für eine Woche aus.“

Näder, der Politikerfreund

Näder verzichtet auf jegliche soziale Medien. Er geht auch nicht in Talkshows. Dabei hätte er einiges zu sagen. Das FDP-Mitglied hatte auf eine Jamaika-Regierung gehofft. Nun klagt er, dass „es in der CDU nicht mehr viel Wirtschaftskompetenz gibt“.

Dabei war er lange Unionsmitglied, ohne es zu wissen. Näder erfuhr es, als er für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollte. Als Teenager hatte er auf einem Schützenfest morgens um 4 Uhr auf einem Bierdeckel den Mitgliedsantrag unterschrieben. Sein Vater, ein Erzkonservativer, der Franz-Josef Strauß gewählt hätte, wenn es den in Niedersachsen gegeben hätte, hatte die Beiträge heimlich überwiesen.

Kanzlerin Merkel, deren Partei jahrelang Spenden von Näder bekam, findet es nicht gut, dass er danach ausgetreten ist: „Dafür bin ich von ihr dreimal gerügt worden.“

Näder, der Erfolgreiche

Jemanden wie Näder hätte jeder gern in seinen Reihen. Er spürt auch nicht den ausgeprägten Neid der Deutschen auf die Reichen. Der Mann, der angeblich 100 Lacoste-Poloshirts in seinem Schrank hat und Krawatten hasst, hat eine plausible Erklärung dafür, dass ihn die Missgunst nicht trifft: „Ich bin authentischer als manch lackierter Industriemanager. Im Sommer laufe ich in Berlin in Shorts rum wie alle anderen auch.“

Der Metzger Thomas Kellner, der 500 Meter von der Ottobock-Zentrale eine Gaststätte hat, in die HGN bei jedem Heimatbesuch kommt, sagt über seinen prominenten Gast: „Er hat nicht vergessen, wo er herkommt.“ Bei ihm bestellt der Weltbürger Näder dann Eichsfelder Spezialitäten wie Mettwurst und Sülze.

Hans Georg Näder: Karriere und Privates

Geboren: 4. September 1961 in Duderstadt

4. September 1961 in Duderstadt Ausbildung: Betriebswirtschaftsstudium in Nürnberg

Betriebswirtschaftsstudium in Nürnberg Karriere: Näder wurde 1990 Ottobock-Geschäftsführer, mittlerweile ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats, außerdem Honorarprofessor an der Privaten Hochschule Göttingen.

Näder wurde 1990 Ottobock-Geschäftsführer, mittlerweile ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats, außerdem Honorarprofessor an der Privaten Hochschule Göttingen. Privates: Aus zwei gescheiterten Ehen hat Näder zwei Töchter (Georgia und Julia). Er lebt in Berlin und Duderstadt

Aus zwei gescheiterten Ehen hat Näder zwei Töchter (Georgia und Julia). Er lebt in Berlin und Duderstadt Sonstiges: Näder ist Kunstsammler und hat unter anderem 150 Newton-Originale. Zu den Freunden des Hobby-Seglers zählt auch Sänger Peter Maffay.

Lesen Sie auch: So bereitet Ottobock-Chef Näder die Firma auf die Zukunft vor

Hier liegt Duderstadt: