Ottobock: Scheel schon wieder weg – Schulte-Noelle wird Geschäftsführer

Duderstadt. Einen Positionswechsel in der Führungs-Etage meldet Ottobock: Nach nur neun Monaten scheidet der CEO, also Geschäftsführer, Dr. Oliver Scheel, aus – er wurde vom Aufsichtsrat abberufen.

Sein Nachfolger wird zunächst auf unbestimmte Übergangszeit Philipp Schulte-Noelle. Er ist bereits seit August im Führungsteam von Ottobock.

Oliver Scheel war am erst 15. Januar diesen Jahres als CEO angetreten und für das Tagesgeschäft von Ottobock verantwortlich. Das geschah im Zuge einer geplanten Umstrukturierung im Unternehmen: 2017 hatte Hans Georg Näder mit 20 Prozent der Anteile EQT als Gesellschafter in sein Unternehmen aufgenommen. 2018 folgte dann der lange von der Familie Näder vorbereitete Schritt der Umwandlung der Otto Bock HealthCare GmbH in eine SE & Co. KGaA. 2016 lag der Umsatz der Healthcare-Sparte bei 885 Millionen Euro. Das entspricht 80 Prozent des Gesamtumsatzes.

Zum Abschied für Scheel gab es noch lobende Worte von Näder: Er dankte Oliver Scheel für sein Engagement, den Prozess von Ottobock in ein „agiles, börsenfähiges Unternehmen anzuschieben“. Er habe als Berater des Hauses und Geschäftsführende Direktor sein „herausragenden analytischen Fähigkeiten eingebracht und das Unternehmen mit vollem Einsatz vorangebracht“.

Scheel war bei Beiersdorf AG

Scheel kam aus der Managementberatung A.T. Kearney. Dort hatte er den Bereich Pharma, Medizintechnik und Healthcare geleitet. Zu Beginn seiner Karriere war Scheel in der Produktentwicklung der Beiersdorf AG sowie im Marketing von L’Oréal tätig.

Philipp Schulte-Noelle soll nun gemeinsam mit den Geschäftsführenden Direktoren Ralf Stuch (Chief Sales & Marketing Officer), Dr. Andreas Goppelt (Chief Technology Officer) und Arne Jörn (Chief Operation Officer) „den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich weiterverfolgen“, wie es in der Mitteilung von Pressechef Mark C. Schneider heißt. Für Näder ist Schulte-Noelle ein geegneter Interim-CEO, der die besten Voraussetzungen dafür mitbringe. Der Firmenchef gibt aber auch den Weg vor: Mit den Geschäftsführenden Direktoren soll Schulte-Noelle „den eingeschlagenen Kurs und die klar definierten Ziele umzusetzen“.