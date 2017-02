Piller erreicht bei Umsatz Rekordniveau

Osterode. Die Osteroder Piller Gruppe, ein weltweit führender Anbieter für sichere Stromversorgung in Unternehmen, kann für 2016 erneut Spitzenzahlen vorlegen.

Der Umsatz erreicht mit 225 Millionen Euro erneut ein Rekordniveau, ein Plus von 17 Prozent gegenüber 2015.

„Wir werden dieses hohe Volumen in 2017 nicht ganz wiederholen können“, sagt Dr. Detlev Seidel, Geschäftsführer der Piller-Gruppe. Die Zukauf des US-Mitbewerbers Active Power bietet Piller jedoch auch neue Perspektiven und eine Antwort auf die wachsenden Anforderungen des asiatischen Marktes.

Haupttreiber der erneut positiven Entwicklung waren Großprojekte in Deutschland, Australien, Singapur sowie den USA. Insbesondere in diesen Ländern wurde der Marktanteil an Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) weiter ausgebaut.

Im Geschäftsjahr 2016 erhöhte sich die weltweite Mitarbeiterzahl der Piller-Gruppe auf fast 1000, davon alleine 623 Beschäftigte in Deutschland. Das hohe Auftragsvolumen konnte nur durch Einstellung von fast 30 Mitarbeitern an den Standorten Osterode und Bilshausen realisieren werden.

Das 1909 gegründete Unternehmen Piller mit Stammsitz in Osterode am Harz gehört seit dem Jahr 2004 zum eigentümergeführten Engineering-Mischkonzern Langley Holdings aus Großbritannien.

Piller war erneut der stärkste Unternehmensteil innerhalb der Langley-Firmengruppe, zu der in Deutschland unter anderem auch Manroland Sheetfed in Offenbach, Claudius Peters in Buxtehude und DruckChemie nahe Tübingen gehören.

Die Langley Holdings Gruppe erwirtschaftet weltweit mit etwa 4300 Mitarbeitern einen Umsatz von 900 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von fast 123 Mio Euro vor Steuern. (bsc)