Platzmangel im Gericht: Online-Betrugsprozess startet gegen vier Angeklagte

Von: Heidi Niemann

Nur gegen vier der acht Angeklagten wird im Online-Betrugsprozess das Landgericht Göttingen verhandeln . (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Im Verfahren gegen ein internationales Netzwerk von Online-Anlagebetrügern wird das Landgericht Göttingen nur gegen vier der acht Männer verhandeln.

Göttingen - Nur vier der acht von der Staatsanwaltschaft angeklagten Männer müssen sich vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Das Verfahren gegen die anderen vier Angeschuldigten sei abgetrennt worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit.

Online-Betrugsprozess Göttingen: Nur vier der acht Angeklagten stehen vor Gericht

Somit werden sich in dem ersten Prozess zunächst die vier mutmaßlichen Drahtzieher vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts verantworten müssen. Die Zentralstelle für Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Göttingen hat die vier Männer, die aus Bulgarien und Rumänien stammen, wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges mit Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vier Straftaten vor. Insgesamt sollen sie dabei allein in Deutschland mehr als 5600 Personen geschädigt und einen Betrag in Höhe von mehr als 23 Millionen US-Dollar sowie einen weiteren Betrag in Höhe von mehr als 2,2 Millionen Euro erlangt haben.

Einer der Geschädigten war ein Mann aus Göttingen, der 250 000 Euro verloren hatte. Er hatte Strafanzeige gestellt und damit die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Insgesamt soll das kriminelle Netzwerk nach den Erkenntnissen der Ermittler weltweit mehr als

33 000 Geschädigte um über 89 Millionen Euro geprellt haben.

Prozess gegen online Betrüger: Verhandlung beginnt am 21. September

Das Gericht hat für den ersten Prozess, der am 21. September beginnen soll, derzeit Verhandlungstermine bis in den Dezember geplant. Die Angeklagten – drei 30, 37 und 40 Jahre alte Männer aus Bulgarien sowie ein 52-Jähriger aus Rumänien – waren bei einer internationalen Großrazzia im März festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert worden. Alle vier sitzen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum zunächst gegen sie separat verhandelt wird. Laut Strafprozessordnung gelten für die Dauer der Untersuchungshaft bestimmte Fristen, deshalb müssen Gerichte Haftsachen vorrangig behandeln. Die anderen vier Angeschuldigten befinden sich dagegen auf freiem Fuß. Zudem wäre es bei einem gemeinsamen Prozess eng geworden: Das Landgericht verfügt über keinen ausreichend großen Verhandlungssaal, um acht Angeklagte samt ihren Verteidigern sowie die übrigen Verfahrensbeteiligten und mehrere Wachtmeister unterbringen zu können.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen die vier Angeklagten diverse Online-Plattformen betrieben haben, die angeblich lukrative Kapitalanlagemöglichkeiten anboten. Mithilfe vieler anderer, größtenteils noch nicht identifizierter Beteiligter hätten sie in einem arbeitsteiligen Vorgehen weltweit Anleger dazu verleitet, ihre Kontaktdaten einzugeben und ein Startkapital einzuzahlen.

Betrugs-Prozess Landgericht Göttingen: Vortäuschen von Geld-Investitionen

Sie hätten gegenüber den interessierten Investoren vorgetäuscht, die Beträge gewinnbringend anzulegen und später nebst Gewinnen zurückzuzahlen. Nach der „Einstiegsinvestition“ konnten die Anleger anhand vermeintlicher Echtzeit-Kurven die angebliche Kursentwicklung verfolgen. In der Folgezeit riefen regelmäßig vermeintliche Broker an und animierten sie zu weiteren Einsätzen.

Die Angeklagten sollen für die Betrugstaten Callcenter mit vielen Mitarbeitern eingerichtet haben, die nicht nur die jeweilige Landessprache perfekt beherrschten, sondern auch Kenntnisse des Finanzmarktes gehabt hätten. Die Mitarbeiter hätten die Anleger dann wiederholt kontaktiert, um diese fortwährend zu täuschen und zu teilweise existenzgefährdenden Investitionen zu bewegen.

Tatsächlich war den Ermittlungen zufolge alles nur „Fake“, um gutgläubige Anleger abzuzocken. Die investierten Gelder seien aber nie angelegt worden, sondern von den Angeklagten und weiteren Tätern beiseitegeschafft und unter Nutzung von Scheinfirmen und Finanzagenten verbucht und weitergeleitet worden. (Heidi Niemann)

