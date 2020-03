Volltrunkener Intensivtäter rastet in ICE aus

Ein volltrunkener (2,44 Promille) Intensivtäter rastete am Samstagnachmittag in einem Intercity Express von Karlsruhe nach Kiel aus.

In Göttingen holten ihn Polizisten aus dem Zug.

Der 27-Jährige bepöbelte Reisende und schlug dem Zugbegleiter (61) ins Gesicht. Reisende halfen dem Geschädigte und konnten den Schläger überwältigen und festhalten.

Da der 27-Jährige sich sehr aggressiv verhielt, kam er zunächst in Unterbindungsgewahrsam, um weitere Fremdgefährdung auszuschließen, wie die Bundespolizei Hannover mitteilt. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er gehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Der wohnsitzlose Mann ist in Greiz geboren und gilt als reisender Intensivtäter. Insgesamt stehen 97 Straftaten in seinem Strafregister. Er wurde bereits als Kind straffällig und saß mehrfach in Haft. Am Mittwoch ist er aus einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe entlassen worden. (tko)