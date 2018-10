Drei Polizisten bei Einsatz im Kreis Göttingen verletzt

Blaue Flecken und Hautabschürfungen: In Gieboldehausen im Kreis Göttingen sind insgesamt drei Polizeibeamte wurden bei einem Einsatz verletzt. Das Ermittlungsverfahren läuft.

Bei einem Polizeieinsatz bei einer Veranstaltung im „Niedersachsenhof“ in Gieboldehausen sind drei Beamte leicht verletzt verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr.

Die Polizisten sollten nach einer Körperverletzung die Personalien eines mutmaßlichen Tatverdächtigen feststellen. Als die alarmierte Polizeibeamten den alkoholisierten 25-Jährigen ansprachen, setzte er sich zur Wehr und wollte sich der Überprüfung entziehen.

Die Beamten konnten ihn schließlich überwältigen und zu Boden bringen. Daraufhin schaltete sich ein 27 Jahre alter Bekannter des Mannes ein und versuchte mehrfach, den 25-Jährigen aus den Händen der Polizei zu befreien. Dabei ging der alkoholisierte Mann ebenfalls mit Gewalt gegen die Einsatzkräfte vor.

Zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt

Angesichts der unübersichtlichen Gesamtsituation und der aufgeheizten Stimmung forderten die Beamten sofort weitere Unterstützung an. Insgesamt waren in der Nacht fünf Streifenwagen der Polizei aus Duderstadt und Göttingen sowie drei Streifenwagenbesatzungen der benachbarten Polizeiinspektion Northeim/Osterode aus Northeim, Herzberg und Bad Lauterberg in Gieboldehausen im Einsatz.

Zwei Polizistinnen und ein Polizist erlitten diverse Hämatome und Hautabschürfungen. Alle sind laut Polizei nach derzeitigem Stand aber weiterhin dienstfähig.

Die Ermittler transportierten die beiden 25 und 27 Jahre alten Männer aus Bilshausen und Bodensee zur Blutentnahme nach Göttingen. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen versuchter Gefangenenbefreiung gegen sie eingeleitet. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

Karte: Hier ist der Niedersachsenhof Gieboldehausen