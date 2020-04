Statt Applaus: 8000 Schokohasen für Uni-Klinik-Mitarbeiter

Göttingen - „Hasen statt Klatschen“: Die Göttinger Real-Märkte schickten der Uni-Klinik und allen Mitarbeitern ein süßes, 8000-faches Dankeschön.

„Hasen statt Klatschen“: Die Göttinger Real-Märkte schickten der Uni-Klinik und allen Mitarbeitern ein 8000-faches Dankeschön. Evgenia Gatsioudi vom Real-Markt Kaufpark und Marcus Völkening vom Real-Markt am Lutteranger überreichten die Osterüberraschungen am Freitag an UMG-Vorstandssprecher Prof. Wolfgang Brück und an Pflegedirektorin Helle Dokken.

100 Kisten mit 80 Tüten

Die Tüten, gefüllt mit Osterhasen und Ostereiern aus Schokolade, waren in 100 Kisten mit jeweils 80 Überraschungstüten verpackt. Für das Einpacken der Tüten hatte die Firma Lindt extra Mitarbeiter nach Göttingen abgestellt. Die Ostergrüße werden nun in allen Bereichen der UMG verteilt, organisiert von Gabriele Schreiber, Bereichsleiterin Fundraising an der UMG.

„Wir wollen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der UMG zu Ostern eine Ostertüte mit Süßem als Dank für ihren Einsatz bekommt. Das soll in einer kleinen Kaffeepause gut tun“, sagt Evgenia Gatsioudi, stellvertretende Marktleiterin des Real-Marktes im Kaufpark.

+ Geschenkaktion von Göttinger Real-Märkten und Kunden an die 8000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Göttinger Universitätsmedizin (UMG): Tüten mit Osterhasen und Süßigkeiten. Bei der Übergabe: Von links Lussi Petrusic (Depot am Kaufpark), UMG-Vorstandssprecher Wolfgang Brück, Pflegedirektorin Helle Dokken, Gabriele Schreiber (UMG Fundraising), Evgenia Gatsioudi (Real Kaufpark) und Marcus Völkening (Real Lutteranger). Foto: Swen Pförtner/UMG/nh © Foto: Swen Pförtner/UMG

Lob für tollen Job

In Anspielung an die weltweiten Aktionen zum Dank an die Krankenhausmitarbeitenden in der Corona-Krise, besonders für die Ärzte, Pfleger und Therapeuten, sagte sie: „Sie alle machen am Uniklinikum schon immer einen tollen Job, nicht nur jetzt in der Krise.“ Das gelte aber auch für alle, die im Hintergrund arbeiteten und die Klinik so am Laufen hielten.

Stellvertretend für alle Kliniken

„Wir haben uns gedacht. Wir schenken Hasen, statt zu klatschen“, beschrieb Gatsioudi die Intention. Ihr sei bewusst, dass auch an allen anderen Krankenhäusern dieser Region überragende Arbeit geleistet werde, um in der Corona-Krise den Patienten zu helfen. Die UMG stehe hier stellvertretend für alle anderen Kliniken, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Spenden auch von Kunden

Die Resonanz auf den Spenden-Aufruf der Real-Häuser für diese Aktion war überwältigend. „Es ist auch ein Dank der Kunden an die Leistungen der Klinikumsmitarbeiter“, sagte Marcus Völkening. Manche Künden hätten sogar 50 Tüten gekauft und gespendet. Mehr als 30 Firmen aus der Region hätten sofort mit-gemacht und die Aktion unterstützt.

Brück: „rührendes Zeichen“

„Wir freuen uns und danken im Namen der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UMG für dieses rührende Zeichen der Solidarität und Unterstützung für unsere Beschäftigten“, zeigte sich Wolfgang Brück begeistert.

+ Süßes Dankeschön für 8000 UMG-Mitarbeiter: Vorstandssprecher Wolfgang Brück (hinten Mitte) und Pflegedirektorin Helle Dokken (hinten rechts) verteilten eini ge der Real-Ostertüten an Mitarbeiter, hier auf der IMC-Station (von links) Laura Meola, Dr. Frederic Michaelsen, Maline Gerke, Alissa Homm, Yvonne Gerke, Oberarzt Christopher Spering und Maria Zerche. Foto: Swen Pförtner/UMG/NH © Foto: Swen Pförtner Einige Geschenke wurden sofort verteilt: Gleich nach Übergabe am Lagertor 5 am Versorgungsgebäude gingen Brück und Dokken zur Interdisziplinären Notaufnahme und auf die COVID-19-Stationen, verteilten dort die ersten Tüten. Beide nutzten die Gelegenheit für Gespräche mit Ärzten und Pflegern, um sich über die Lage zu informieren.

Pfleger Leifheit freut sich

„Das ist Klasse! Eine tolle Geste““, sagte Jannis Leifheit, Pfleger aus der Orthopädie, der zurzeit auf der Infektionsstation aushilft. In vielen Bereichen arbeiten mittlerweile gemischte Teams. „Wir lernen Neues kennen und voneinander“, beschreibt Helle Dokken.

„Ich würde mir wünschen, dass dieser Spirit auch über die Coronazeit hinaus anhält“ hofft die Pflegedirektorin.

(tko)

