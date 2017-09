Rollentausch bei Ottobock: Näder macht Scheel zum Vorstandschef der Holding

Duderstadt. Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte des Orthopädie-Konzerns Ottobock macht Holding-Chef Georg Näder, einen familienfremden Manager zum Vorstandschef.

Am 15. Januar wird der Unternehmensberater Oliver Scheel (49) die Healthcare-Sparte führen. Sie ist die wichtigste Tochtergesellschaft der Gruppe.

Firmenpatriarch Näder, geschäftsführender Gesellschafter der Ottobock-Holding und Vorstandschef der Gesundheitssparte, übernimmt dann den Vorsitz des Verwaltungsrats. Die Otto Bock HealthCare GmbH steht zurzeit vor der Umwandlung in eine SE & Co. KGaA. Ottobock gilt als Marktführer in der technischen Orthopädie.

Scheel kommt aus der Managementberatung A.T. Kearney. Dort leitete er zuletzt den Bereich Pharma, Medizintechnik und Healthcare. Zu Beginn seiner Karriere war Scheel in der Produktentwicklung der Beiersdorf AG sowie im Marketing von L’Oréal tätig. Nun also das operative Geschäft bei Ottobock: 2016 lag der Umsatz der Healthcare-Sparte bei 885 Millionen Euro. Das entspricht 80 Prozent des Gesamtumsatzes.

Näders jüngste Tochter Georgia (20) soll in den sich noch zu formierenden Aufsichtsrat aufrücken. Dort werde sie die Familie vertreten. Zudem werde sie in die Geschäftsführung der Otto Bock Holding GmbH & Co KG berufen, die 80 Prozent an der Gesundheitssparte halte und zu 100 Prozent der Familie Näder gehöre. Zurzeit studiert sie Business & Marketing in Barcelona. Näders ältere Tochter Julia (26) wird in den Vorstand der Ottobock Global Foundation berufen. Sie absolviert zurzeit im Rahmen ihres BWL-Studiums ein Praktikum bei Ottobock in Argentinien.

Auf dem Weg an die Börse

Mit der Umwandlung der Gesellschaft von einer GmbH zu einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaG) bereitet die Gesellschaft den Börsengang der Healthcare-Sparte vor, den das Unternehmen in einigen Jahren anstrebt. Die Gesellschaftsform KGaG bietet die Möglichkeit, Kapital in Form von Aktien über die Börse aufzunehmen, ohne das die Eigentümer ihren unternehmerischen Einfluss verlieren. Es ist zugleich die passende Rechtsform, wenn Familien ihren Besitz und die operative Leitung im Unternehmen trennen wollen.

Nach dem Einstieg des schwedischen Finanzinvestors EQT, der 20 Prozent an Ottobock hält, peilt das Unternehmen nach früheren Angaben an, den Wert der Firma zu steigern. Jüngst wurde die Otto Bock HealthCare GmbH als deutscher Weltmarktführer mit knapp 3,2 Milliarden Euro und etwa dem 21-fachem Ebitda als „bester seiner Klasse“ im Rahmen eines Bieterverfahrens bewertet. Ebitda steht für „Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“.