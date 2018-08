Carport und Reifenstapel in Rosdorf in Flammen: Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar

Brandursache ist unklar

Carport in Flammen: Durch das Feuer in Rosdorf wurde ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar.

Rosdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten am Dienstag in den frühen Abendstunden ein Carport und ein Reifenstapel in Rosdorf. Ein Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar.