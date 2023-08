Neuer Platz für mehr Kita-Kinder: Rosdorf bekommt einen weiteren Kindergarten

Von: Per Schröter

Aus der Luft: Am Mengershäuser Weg (rechts) am Ortsausgang von Rosdorf in Richtung Ortsteil Mengershausen entsteht der neue Kindergarten. © Per Schröter

Die Gemeinde Rosdorf bei Göttingen wächst stetig. Damit auch der Nachwuchs entsprechend betreut werden kann, wird nun ein neuer Kindergarten gebaut.

Rosdorf – Die Gemeinde Rosdorf (Landkreis Göttingen) investiert rund 5,2 Millionen Euro in den Bau einer neuen Kindertagesstätte mit 90 Plätzen. Am Montag wurde der Grundstein gelegt.

„5,2 Millionen Euro sind viel Geld, aber wir wollen alles tun, damit die Kinderbetreuung in der Gemeinde Rosdorf auch weiterhin einen hohen Standard hat“, betonte Bürgermeister Sören Steinberg (SPD).

Gemeinde Rosdorf bei Göttingen bekommt eine neue Kindertagesstätte

Zusammen mit Kreisrat Conrad Finger, dem ausführenden Architekten Marc Köhler von KM Architekten aus Kassel und dem künftigen Kindergartenleiter Thomas Hettenhausen legte er Grundstein für das neue Gebäude.

Gute Laune beim Grunsteinlegen: Gemeindebürgermeister Sören Steinberg (von links), der künftige Kindergartenleiter Thomas Hettenhausen, Kreisrat Conrad Finger und Architekt Marc Köhler vollbrachten das Werk. Die neue Kita entsteht am westlichen Ortsrand von Rosdorf. © Per Schröter

Das entsteht im Erich-Kästner-Weg an der Mengershäuser Straße und damit genau gegenüber des jüngsten Rosdorfer Neubaugebietes, also dort, wo viele Neu-Rosdorfer und junge Familien wohnen.

Der neue Kindergarten hat eine Grundfläche von etwa 600 Quadratmetern und wird auf zwei Etagen eine Nutzfläche von 950 Quadratmetern mit vier Gruppenräumen, zwei Bewegungsräumen sowie Sanitär-, Sozial- und Nebenräumen haben.

Neuer Kindergarten in der Gemeinde Rosdorf: Platz für 90 Mädchen und Jungen

Auf dem etwa einem halben Fußballfeld – 4.000 Quadratmeter – großen Gelände am Ortsausgang Richtung Mengershausen gelegenen Grundstück soll auch ein großzügiger, für die Kinder spannender Spielplatz entstehen.

In der Einrichtung sollen nach ihrer Fertigstellung ab Herbst 2024 insgesamt 90 Kinder in drei Kindergarten- und einer Hortgruppe betreut werden.

„Bereits vor vier Jahren haben wir in Verwaltung und Politik angefangen, uns mit dem Thema neuer Kindergarten zu beschäftigen“, berichtete Bürgermeister Steinberg. Auch wenn es allein im stetig wachsenden Gemeindeteil Rosdorf schon fünf Einrichtungen dieser Art gebe, bestehe akuter Bedarf.

Rosdorfer Bürgermeister: Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in Zukunft nach wie vor da

„Die bestehenden Kindergärten, Krippen und Horte sind schon jetzt voll belegt und in naher Zukunft sollen in zwei Neubaugebieten 120 neue Wohneinheiten entstehen, sodass der Bedarf an Betreuungsplätzen noch größer werden wird“, erläuterte Steinberg.

Nachdem man sich 2019 zunächst mehrere Standorte für den neuen Kindergarten angeschaut hatte, habe man sich relativ schnell auf den im Erich-Kästner-Weg geeinigt. „Ursprünglich war für das Gebäude Holzbauweise geplant, doch nach längeren Diskussionen hat sich der Gemeinderat für Stein entschieden“, sagte der Bürgermeister.

Kita-Neubau in der Gemeinde Rosdorf: Nachhaltige Wärmeversorgung und Photovoltaikanlage

Natürlich werde das Gebäude ein Niederenergiehaus mit nachhaltiger Wärmeversorgung. „Eine Besonderheit ist, dass wir eine Geothermie-Anlage installieren werden, bei der Wärmepumpen die Wärme aus der Erde holen“, erläuterte Architekt Marc Köhler. Außerdem werde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert.

„Schon jetzt kann man sagen, dass der Bau sehr schnell voranschreitet“, lobte Sören Steinberg die beteiligten Unternehmen. „Wenn das so weitergeht, bin ich guter Dinge, dass wir noch in diesem Jahr Richtfest feiern können.“ (Per Schröter)