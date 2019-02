Polizei Göttingen klärt Grundschüler mit Puppen über Sicherheit im Internet auf

© Per Schröter

Safer Internet Day der Puppenbühne der Polizeiinspektion Göttingen: Saskia Kellner (links) und Gudrun Nixdorff hinterließen bei den Grundschülern in Rosdorf mit ihrem Stück bleibenden Eindruck.

© Per Schröter

Die digitale Welt ist voller Risiken – auch für Kinder und Jugendliche. Auf dieses Thema machte die Puppenbühne der Polizeidirektion Göttingen am Dienstag anlässlich des weltweiten „Safer Internet Days“ aufmerksam.

Mit ihrem Theaterstück „Fit und fair im Netz: Auf Dich kommt es an!“ waren sie in der Heinrich-Gruppe-Grundschule in Rosdorf zu Gast.

Erzählt wurde die Geschichte der rothaarigen Brillenträgerin Fritza, die im Internet beim Chatten auf Zockerfuchs trifft. Als dieser durch ein Missverständnis wütend wird, lädt er sich das Profilbild des ahnungslosen Mädchens auf seinen Rechner, verunstaltet es mit einem Bildbearbeitungsprogramm und stellt es ins Schul-Netz ein. Die Kommentare im Netz und die Angst vor dem Spott der Mitschüler sorgen dafür, dass sich Fritza nicht mehr in die Schule traut. Nach langem Zögern wendet sie sich an ihre Mutter und die findet eine Lösung.

„Das Hauptthema unserer Geschichte ist Cyber-Mobbing“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Saskia Kellner, die das Stück zusammen mit Gudrun Nixdorff und Martin Napp von der Polizeiinspektion Göttingen sowie Mitgliedern der Präventionspuppenbühne der Polizei in Hildesheim entwickelt hat. Das Stück besteht aus vier Szenen, die moderiert und mit den Kindern besprochen werden.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was ist Cyber-Mobbing? Wie kommt es zu Mobbing-Situationen? Wie fühlen sich Opfer? Wie verhalten sich die Täter? Welche Rolle können Zeugen spielen? Wie und wo hole ich Hilfe? „Darüber hinaus sprechen wir Themen wie Informationsvielfalt, Passwortschutz, Datensicherheit und Verhalten im Chat an“, sagt Gudrun Nixdorff.

+ Gudrun Nixdorff wies die Kinder auf Sicherheitsregeln für das Internet hin. © Per Schröter

Das Thema Mediensicherheit und das damit verbundene Problem des Cyber-Mobbings ist inzwischen eine feste Konstante in der Arbeit der Polizei geworden. „Weil Cyber-Mobbing immer früher auftritt, wurde das Stück speziell für Grundschüler der vierten Klassen konzipiert“, sagt Gudrun Nixdorff. Schließlich würden Kinder in der Regel spätestens ab der fünften Klasse ein eigenes Smartphone mit Internetzugang bekommen und so permanent den Gefahren des Netzes ausgesetzt.

„Unser Ziel ist es nicht, das Internet zu verteufeln, sondern dass die Kinder verantwortungsvoll und kritisch mit digitalen Medien umgehen“, betont Nixdorff. „Wir machen sie auf mögliche Gefahren im Internet aufmerksam und erarbeiten mit ihnen Verhaltensregeln und Handlungsmöglichkeiten.

„Das war spannend und lehrreich und kam bei den Schülern sehr gut an“, zeigte sich die Leiterin der Heinrich-Gruppe-Grundschule, Elke Bornemann-Polzer, begeistert von dem Stück und den beiden parallel laufenden Workshops, die sich ebenfalls mit dem Thema Internetsicherheit befassten.