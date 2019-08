Ehemalige Schule wird zum neuen Familienzentrum in Rosdorf umgestaltet

© Per Schröter

Die Gemeinde Rosdorf investiert drei Millionen Euro in den Bau eines Familienzentrums. Jetzt wurde der symbolische Grundstein gelegt.

„Das Gute an Rosdorf ist, dass wir eine wachsende Gemeinde sind“, betonte Bürgermeister Sören Steinberg (SPD) in seiner Rede. „Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir in soziale Infrastruktur investieren müssen – und dazu passt dieses Familienzentrum außerordentlich gut.“

Um ein solches Zentrum realisieren zu können, hatte der Gemeinderat beschlossen, die gemeindeeigene ehemalige Anne-Frank-Schule umzufunktionieren und komplett zu sanieren. „Wenn wir damit fertig sind, werden wir Rosdorfer Familien hier die vier großen B´s bieten: Bildung, Beratung, Betreuung und Begegnung“, sagte Steinberg.

Auf über 800 Quadratmetern wird es in den acht ehemaligen Schulräumen unter anderem Angebote des Kinder- und Jugendbüros, der Seniorenbeihilfe und von Hebammen geben.

Mit Pflegeeinrichtung für Jugendliche mit Behinderung

Die VHS Göttingen-Osterode wird Kurse für Sprache, Gesundheit und Ernährung anbieten sowie eine Lehrküche einrichten. Es wird Bewegungsangebote von der VHS und von örtlichen Sportvereinen, einen Seniorenstammtisch und eine Bücherei geben.

Außerdem wird ein privater Investor in direkter Nachbarschaft eine Pflegeeinrichtung für schwer- und mehrfach behinderte Jugendliche bauen und im Familienzentrum ein Café betreiben.

„Ich freue mich, dass wir für das Familienzentrum starke Partner sowohl aus der Gemeinde als auch aus dem Landkreis gefunden haben“, sagte Sören Steinberg.

Bei dem Vorhaben handele es sich um die „mit Abstand größte Investition, die die Gemeinde Rosdorf seit vielen Jahren tätigt“. Von den drei Millionen Euro muss die Gemeinde 1,3 Millionen selbst stemmen, 1,7 Millionen kommen als Fördermittel vom Land Niedersachsen.

„Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Zentrum einen Mehrwert für alle Rosdorfer haben wird.“

Ein Gebäude für Jung und Alt

Auch der mit dem Bau beauftragte Göttinger Architekt Gregor Brune ist begeistert von dem Projekt. „Das wird ein Gebäude für Jung und Alt in einem Gebäude, das gleichzeitig jung und alt ist“, sagte er.

Er freue sich sehr, dass dies alte, aus den 1960er Jahren stammende Anne-Frank-Schule in den Grundzügen erhalten bleibe. „Natürlich wäre es leichter gewesen, das alte Gebäude abzureißen und ein neues zu bauen“, so Brune.

Aber die Sanierung der alten Schule und die Umwandlung in einen modernen und allen Ansprüchen genügenden Gebäudekomplex hätten ganz bestimmt ihren Reiz. Fertig gestellt sein soll das neue Familienzentrum im Sommer kommenden Jahres, so dass der Betrieb dort nach den Sommerferien starten kann.