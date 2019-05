Rosdorfer Unternehmen investiert mehr als 14 Millionen Euro in neuen Standort 

Die Rosdorfer Mess-Spezialisten der Akcurate GmbH haben jetzt den Baustart für ihren neuen Komplex im Industriegebiet in Rosdorf gegeben. Investitionssumme: 14,2 Millionen Euro.

In den nächsten Jahren sollen dort insgesamt bis zu 120 Arbeitsplätze entstehen, erklärte Geschäftsführer Andreas Kirsch.

Der Diplom-Ingenieur und seine Ehefrau Norma Kirsch, die als Symbol für ihre Heimat Mexiko einen Sombrero (breitkrempiger Hut) trug, machten den ersten Spatenstich auf dem Gelände, dass mit einer Montagehalle und Büros mit einer Gesamtnutzfläche von 6058 Quadratmeter bebaut werden soll. Ziel ist die Fertigstellung bis zum Juli 2020.

Der Gebäudekomplex, der von Architekt Michael Klünker aus Holzminden geplant ist, besteht aus einer eingeschossigen Halle mit Lagerflächen, Zerspanung, Meisterbüros und Messraum sowie einem dreigeschossigen Verwaltungstrakt mit Büros, Konferenzbereich und Sozialräumen.

Für den Neubau wurde ein spezielles Gestaltungs- und Energiekonzept entwickelt. So gibt es unter anderem fünf Wärmepumpen, eine Wärmerückgewinnungsanlage sowie eine Photovoltaikanlage.

Derzeit zählt das Unternehmen 58 Mitarbeiter. Die zukünftig bis zu 120 Mitarbeiter entwickeln und bauen Messmaschinen mit dem Fokus auf der Vermessung und dem Richten von Schiebedachsystemen im Fertigungsprozess, Scheinwerfern, Blechteilen, Industrieglas und anderem mehr insbesondere für die weltweite Automobilindustrie.

Die Firma sagt von sich, sie sei „unangefochtener Rekordhalter“ bei der „Messgeschwindigkeit und Gesamttaktzeit“. Spezialisiert ist die Firma auf die Messung von Oberflächen wie Glas, transparenten oder glanzlackierten Kunststoffen und öligen Blechteilen. Außerdem ist die Firma im Sondermaschinenbau und -Gerätebau sowie im Bereich der Qualitätssicherung und -überwachung tätig.

Ein eigenes Software-Team von zehn Entwicklern erstellt die benötigten Programme. Benötigte Dreh- und Frästeile produziert die Schwesterfirma Kirschmechanik GmbH.

Die Maschinen werden unter anderen in vielen Staaten Europas sowie in den USA, in Mexiko und in China eingesetzt.