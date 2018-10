Ex-Sicherungsverwahrter rennt freiwillig mit: Volkslauf in der JVA Rosdorf

Endspurt hinter Gefängnismauern: Der Ex-Sicherungsverwahrte Hermann Weishoff (rechts) kehrte für den Volkslauf in die JVA Rosdorf zurück und lief sogar noch eine Extrarunde.

Rosdorf. 18 Jahre hat Hermann Weishoff hinter Gittern verbracht, vier davon in Sicherungsverwahrung. Seit einem Jahr ist der 64-Jährige frei. Nun kehrte er dahin zurück, wo er als Sicherungsverwahrter inhaftiert war.

Um 8 Uhr morgens meldete sich Weishoff an der Pforte der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (JVA) südlich von Göttingen. Diesmal kam er freiwillig und auf eigenen Wunsch.

Er wollte unbedingt die nächsten Stunden hinter Mauer und Stacheldraht verbringen, um an einem besonderen Ereignis teilzunehmen: Die JVA veranstaltete am Wochenende einen Volkslauf für Sicherungsverwahrte und Gefangene aus ganz Niedersachsen und externe Läufer. Für Weishoff war es ein großer Moment. Er hatte in der JVA Rosdorf mit dem Laufsport angefangen, jetzt lief er hier als freier Mann.

1060 Meter langer Parcours in der JVA Rosdorf

Insgesamt nahmen 127 Läufer an der vierten Laufveranstaltung auf dem Gefängnisgelände teil. „Das ist ein Rekord“, freute sich Anstaltsleiterin Regina Weichert-Pleuger, die ebenso wie zahlreiche weitere Justizbedienstete über die 10-Kilometer-Distanz mitrannte. 30 Teilnehmer waren Strafgefangene aus den Justizvollzugsanstalten Rosdorf, Sehnde, Lingen, Vechta und Wolfenbüttel. Hinzu kamen zahlreiche Mitglieder externer Laufgruppen aus Göttingen und Umgebung, die ebenfalls auf einem 1060 Meter langen Parcours innerhalb der 6,5 Meter hohen Außenmauer das Gefängnisgelände umrundeten.

Unter den Teilnehmern waren auch sechs Gefangene aus der Justizvollzuganstalt Rosdorf. Für sie war es ein kleines Stück Freiheit, denn sie liefen gemeinsam mit den anderen Teilnehmern auch durch Bereiche, zu denen sie sonst keinen Zugang haben.

In der Rosdorfer Haftanstalt spiele Sport eine große Rolle, berichten die Übungsleiter Carsten Golly und Kristoff Zimmermann. „Wir sind gut ausgestattet.“ Die Gefangenen können Fußball, Volleyball und Tischtennis spielen, außerdem werden Funktionstraining, Indoorcycling sowie Rücken- und Zirkeltraining angeboten.

Sicherungsverwahrter nahm 30 Kilo ab

Hermann Weishoff hat nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt in der Sicherungsverwahrung mit dem Sport angefangen. Damals sei es ihm gesundheitlich schlecht gegangen, erzählt er: „Dicke Beine, Bluthochdruck, ständig hatte ich einen roten Kopf wie eine Legehenne.“ Eine Trainerin brachte ihn dazu, seinen Lebensstil zu ändern. „Die war so fit, das war eine Extremsportlerin.“ Mit veganer Ernährung und regelmäßigem Sport schaffte es Weishoff, in kurzer Zeit 30 Kilo abzunehmen. Vor allem das Laufen begeisterte ihn.

Später durfte der Sicherungsverwahrte auch mit Justizvollzugsbeamten außerhalb des Gefängnisses laufen. Mit 60 Jahren lief er den ersten Halbmarathon. Für den Volkslauf in der JVA Rosdorf hatte er sich ebenfalls wieder auf die 21-Kilometer-Distanz vorbereitet.

Der Wettbewerb ging jedoch nur über 5 beziehungsweise 10 Kilometer. Weishoff lief einfach weiter und absolvierte noch eine elfte Runde. Er war ja jetzt frei.