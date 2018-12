Rückholung des Atommülls aus der Asse soll in den 2030er Jahren beginnen

Remlingen. Für die Bergung der 126 000 Atommüll-Fässer aus der absaufenden Asse soll im nächsten Jahr ein Konzept vorliegen. Das kündigte der Betreiber des maroden Bergwerks bei Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel), die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), an.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) forderte bei seinem ersten Amtsbesuch in der Schachtanlage, dass bis Ende 2019 neben dem Rausholen der Behälter auch Pläne für deren Aufarbeitung und Zwischenlagerung feststehen müssten. Der milliardenteure Prozess könnte laut BGE-Bergbauingenieur Thomas Lautsch in rund 15 Jahren beginnen.

Gefahr durch Wasser

Die geplante „Rückholung“ des Strahlenmülls muss mit Nachdruck vorangetrieben werden, da sind sich Betreiber, die Bürgerinitiativen vor Ort und der Minister einig. Denn es eilt: Permanent dringt Wasser in das Bergwerk ein, droht es zu destabilisieren und im schlimmsten Fall zum Einsturz zu bringen.

Waren es bislang 11 500 Liter täglich, strömen seit einigen Wochen 12 500 Liter rein. Die weitgehend strahlenfreie Salzlauge wird nach oben abgepumpt und in andere Bergwerke verfrachtet.

Theoretisch könne man täglich 500 000 Liter verkraften, erklärt Lautsch. „Da sind wir Gott sei dank weit von entfernt.“ Den extremen Notfall, ein unkontrolliertes Volllaufen der Grube, können Experten jedoch nicht ausschließen. Vorsorgepläne, die auch ein Gegenfluten von über Tage aus vorsehen, sind längst ausgetüftelt. Rund 600 Beschäftigte arbeiten im Rund-um-die-Uhr-Betrieb in der Anlage.

Keine Experimente

„Das ist das erschütterndste Beispiel fehlgeleiteter Industriepolitik für die Umwelt“, beklagt der Minister, mahnt aber dennoch „Sorgfalt vor Eile“ an. „Das ist hier ja kein Experimentierraum, in dem man einfach etwas ausprobieren kann.“ Es sei klar, dass es noch Jahre brauchen werde. Die technischen Lösungen dafür sollen in der Region entwickelt und gebaut werden, fordert Lies. Das wäre zumindest ein kleiner Ausgleich für die Belastungen der Bürger.

Nötig ist auf jeden Fall ein ganz neuer, fünfter Schacht. Asse 1 und Asse 3 sind längst abgesoffen, Nummer 4, ursprünglich mal als Rettungsweg vorgesehen, ist ungeeignet und der aktuelle Schacht 2 viel zu klein für Maschinen und den Fässer-Transport nach oben.

Rückholung in den 2030ern

Probebohrungen für das Abteufen des neuen Schachts sind erfolgt; als Standort haben sich die Verantwortlichen einen Punkt 200 Meter im Osten des bestehenden Bergwerks ausgeguckt. Genehmigung und Bau sollen in den nächsten Jahren geschehen, hofft Lautsch. „In der ersten Hälfte der 2030-er Jahre könnten wir dann mit der Rückholung starten.“

Alles wird gemessen

Wie die eigentliche Bergung der zwischen 1967 und 1978 hierher verbrachten schwach- und mittelradioaktiven Abfälle vonstattengehen könnte, lässt Lies sich per Video-Animation in 490 Metern direkt über der Kammer 8 A erläutern. Hier lagert ein „Schüttkegel“, ein ungeordneter Haufen von 1301 Fässern, von denen bis auf acht alle mit mittelradioaktiven Abfällen gefüllt sind.

In dem Film entnehmen ferngesteuerte Greiffahrzeuge die Behälter vom Stapel und packen sie auf ein Förderband mit einer Strahlenschleuse. „Wir messen hier jeden Krümel, damit kein kontaminiertes Salz ins Bergwerk gerät“, betont der BGE-Ingenieur und verweist auf den Gesundheitsschutz für seine Leute.

Keine Garantien

Ob das Modell für alle Lagerkammertypen gleichermaßen funktioniert, ob die Fässer angesichts von Korrosion überhaupt noch handhabbar sind, mag Lautsch nicht garantieren. „Das können wir momentan noch nicht feststellen.“

Hintergrund: Wie radioaktiv ist die Asse?

Asse-Besucher können beruhigt sein. Nach dem Untertage-Rundgang durch das ehemalige Salzbergwerk zeigt das mitgeführte „Personenalarm-Dosimeter“ die gleichen Strahlenwertwerte wie vor der Einfahrt: 0,000 Millisievert. Wie es aber in den 13 zugemauerten Einlagerungskammern aussieht, lässt sich nur erahnen. Bislang gab es nur Probebohrungen in der Kammer 7 auf der 750-Meter-Sohle. Auswertungen des Staubs auf den Fässern haben neben dem natürlichen Radionuklid Kalium 40 auch Spuren von Cäsium 137 und Blei 210, einem Zerfallsprodukt von Radon, ergeben.

Draußen soll davon laut Betreiber BGE nichts ankommen: „Eine erhöhte Strahlenbelastung im Umfeld der Asse im Vergleich zu anderen Orten in Deutschland ist nicht feststellbar.“ Die Bürgerinitiativen vom Asse-Koordinationskreis trauen dieser Aussage aber nicht. Sie warnen vor dem Austritt an „erheblichen Mengen“ von Tritium, radioaktiven Kohlenstoff und Radon. Die Umgebungsüberwachung sei unzureichend, kritisiert Heike Wiegel vom Verein „AufpASSEn“ und fordert zusätzliche Messungen in zwei Teichen der Nachbarschaft sowie von radioaktiven Anreicherungen in Bäumen und in Wildtierzähnen.