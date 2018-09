Bau des Atommüllendlagers Schacht Konrad dauert länger und wird noch teurer

Salzgitter. Der Schacht Konrad in Salzgitter wird für die Nutzung als Atommüllendlager vorbereitet. 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht grünes Licht für den Bau. Doch der dauert immer länger und wird immer teurer.

Aktuell werden die Kosten für die Errichtung des Endlagers auf 4,2 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 600 Millionen mehr, als zuletzt kalkuliert wurde.

Im März war bekannt geworden, dass sich die Einlagerung von Atommüll um voraussichtlich viereinhalb Jahre verzögert. Das Endlager soll nun 2027 in Betrieb gehen.

Die Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Monika Hotopp, begründete die neuerliche Kostensteigerung auf Anfrage nicht nur mit der längeren Errichtungsdauer. Sie verwies auch auf „zusätzliche Leistungen wegen angepasster Bauabläufe“. Gemeint sind damit vor allem Arbeiten am Schacht Konrad 2, über den der Atommüll später unter die Erde gebracht werden soll.

Ursprünglich waren die Baukosten mit 900 Millionen Euro beziffert worden. 2013 waren es schon 2,9 Milliarden, zuletzt hieß es, die Errichtung werde 3,6 Milliarden Euro kosten. Nun gibt es also erneut eine Steigerung. Nicht einmal eingerechnet sind die Aufwendungen für Planung und Genehmigungsverfahren. Sie belaufen sich auf rund eine Milliarde Euro.

Mit den Kostensteigerungen korrespondierten die Prognosen für die Bauzeit. Hatten die Behörden zunächst gehofft, das Endlager in den 1990er Jahren in Betrieb nehmen zu können, hieß es später, der Einlagerungsbeginn solle 2013 erfolgen. Dann war von 2022 die Rede, jetzt geht die BGE also von 2027 aus.

Schacht Konrad darf laut Genehmigungsbescheid bis zu 303 000 Kubikmeter schwach und mittelradioaktive Abfälle aufnehmen. Dabei zeichnet sich ab, dass der Platz nicht ausreicht. Für die aus dem havarierten Atommülllager Asse zu bergenden Fässer sowie die Rückstände aus der Urananreicherungsanlage muss wahrscheinlich ein weiteres Endlager eingerichtet werden.

Die Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ fordert deshalb, das Projekt Konrad aufzugeben. Die Bundesregierung begehe bei Schacht Konrad denselben Fehler wie im Fall Asse: „Ohne vergleichendes Auswahlverfahren wurde ein altes Bergwerk als Atommüll-Lager auserkoren, obwohl an seiner Eignung größte Zweifel bestehen.“ Schon heute dringe in das Bergwerk täglich mehr Wasser ein als in die Asse.

Ludwig Wasmus von der atomkraftkritischen Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad sagt: „Es wird immer absurder und immer teurer, und es wird Zeit, das Projekt endlich zu den Akten zu legen.“ Bürgerinitiativen und Umweltgruppen planen für den Herbst einen bunten Anti-Atom-Treck gegen Schacht Konrad. Am 20. Oktober wollen sie mit Traktoren, Bauwagen und Fahrrädern vom Sitz des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter zur BGE in Peine ziehen.

Tragisches Unglück im Jahr 2016: Ein Bergmann starb im Schacht Konrad

Hintergrund: Schon lange ein Streitfall

Der alte Förderturm von Schacht Konrad prägt wie ein Wahrzeichen die Industrielandschaft rund um Salzgitter. Das nach dem früheren Aufsichtsratsvorsitzenden der Salzgitter AG, Konrad Ende, benannte Eisenerzbergwerk war nur elf Jahre in Betrieb, bevor es 1975 wegen Unrentabilität wieder geschlossen wurde. Der Bund erwarb die Grube, um sie als Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle umzurüsten. 2002 erteilte das Land Niedersachsen die Genehmigung dafür. Gerichte wiesen Klagen von Anwohnern und Kommunen ab. In letzter Instanz gab das Bundesverwaltungsgericht 2007 grünes Licht für den Bau.

Von Reimar Paul