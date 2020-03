Schäden auf Feldern: Bis zu 500 Graugänse fressen Äcker leer

Schwärme von teilweise 300 bis 500 wilden Graugänse fressen auf Äckern junge Wintergetreide- und Rapspflanzen. Der Klimawandel spielt dabei eine Rolle.

Seeburg/Salzderhelden – Besonders betroffen sind Felder nahe des Leinepolders Salzderhelden und – weniger stark – am Seeburger See.

Steigende Zahl an Zugvögeln

„Fraßschäden, aber auch die Verunreinigung von Grünfutter mit Gänsekot haben in den vergangenen Jahren zugenommen“, berichtet der Hollenstedter Landwirt Alexander Markus. Nach seiner Beobachtung überwintert – begünstigt durch den Klimawandel – eine steigende Zahl Zugvögel aus dem Norden in Südniedersachsen.

Die Tiere profitierten von dem Vogelschutzgebiet Leinepolder. Etwa 50 Bauernhöfe in 13 umliegenden Ortschaften seien betroffen. „Die gleichen Probleme gibt es bei Landwirten rund um den Seeburger See“, berichtet Achim Hübner, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbandes Göttingen.

„Vereinzelt kommt es zu Totalverlusten“

„Die Vögel fressen die jungen Pflanzen, die in der Regel wieder auskeimen“, führt Landwirt Markus aus. Die Pflanzen würden dann aber zum Teil ein zweites oder drittes Mal abgefressen. Die über die Felder watschelnden Tiere träten zudem Pflanzen platt. „Vereinzelt kommt es zu Totalverlusten“, weiß Markus Melzer, der Geschäftsführer des Landvolks Northeim-Osterode. So hätten vor zwei Jahren in Nordstemmen Gänse ein fünf Hektar großes Rübenfeld leergefressen.

+ Gemeinsam auf der Suche nach frischem Futter: Graugänse lassen sich mit ihren Küken gut am Göttinger Kiessee beobachten. © Michael Caspar

„Ab einer bestimmten Höhe lassen die Gänse die Pflanzen in Ruhe“, berichtet Landwirt Markus. Erst wenn Getreide kurz vor der Ernte durch Windwurf am Boden läge, kämen sie zurück. Fraßschäden gäbe es auch beim Grünfutter. Die Vögel verunreinigten es zudem mit ihrem Kot. Kühe verschmähten es dann.

Bauern versuchen Tiere mit Vogelscheuchen fern zu halten

„Das Vergrämen der Gänse ist innerhalb von Vogelschutzgebieten verboten“, weiß Landwirt Markus. Außerhalb solcher Flächen versuchten Bauern die Tiere mit Vögelscheunen, Flatterbändern, sich im Wind drehenden CDs, Fuchsattrappen oder Geruchsstoffen fernzuhalten und zu vertreiben. „Auch Schussapparate kommen zum Einsatz“, ergänzt der Göttinger Landvolk-Geschäftsführer Hübner. Die Maßnahmen seien jedoch wenig effektiv. „Im günstigsten Fall fliegen die Vögel 100 Meter weiter, und schädigen das Feld des Nachbarn“, sagt der Hollenstedter Landwirt.

„Natürliche Feinde wie Waschbär, Fuchs oder Marder meiden erwachsene Gänse, weil die sich zu wehren wissen“, führt Michael Dämgen, der Geschäftsführer der Kreisjägerschaft Göttingen, aus. Schwierig gestalte sich die Jagd auf die Vögel, die im alten Rom als Wächter von Haus und Hof eingesetzt worden sein.

Nur geübte Schützen könnten die Tiere aus 200 Meter Entfernung treffen. Auf bis zu 30 Meter heran kommt ein Jäger nur getarnt oder während der Dämmerung. Für niedrige Abschussquoten sorge auch, dass das Rupfen einer Gans mühsam sei und sich die jungen, schmackhaften Tiere aus der Ferne kaum von Alttieren unterscheiden ließen.

Landwirte erhalten keinen Ersatz für die Schäden auf Feldern

„Die Bauern in Südniedersachsen bekommen die Schäden von 3000 bis 5000 Euro, die wilde Gänse anrichten können, nicht ersetzt“, sagt Gerhard Rudolph, Geschäftsführer des Landvolks Northeim-Osterode. Da die Erholung der Gänsebestände seit den 60er-Jahren gesellschaftlich gewollt sei, solle die Gesellschaft auch die Kosten tragen. „Wir haben den niedersächsischen Umweltminister unseren Wunsch 2019 persönlich vorgetragen“, berichtet Landvolk-Geschäftsführer Markus Melzer. Passiert sei allerdings bisher nichts.

Keinen Handlungsbedarf sieht dagegen Hans-Heinrich Dörrie vom Arbeitskreis Göttinger Ornithologen. Die in Südniedersachsen brütenden Graugansbestände seien seit Jahren konstant. Dass trotz konstanter Tierzahlen die Fraßschäden in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen haben, berichtet Mona Strabenow von der Landwirtschaftskammer in Aurich. In Ostfriesland würden Entschädigungen gezahlt, die allerdings die Kosten nicht vollständig decken, macht sie deutlich.

VON MICHAEL CASPAR