Sommer-Fest und Abschied vom alten Hospiz-Garten in Göttingen

Der bisherige Garten des Göttinger Hospiz an der Lutter: Gäste können ihn am Samstag vor dem Umzug noch einmal genießen und sich Stauden reservieren lassen.

Göttingen. Das Göttinger Hospiz an der Lutter lädt für Samstag, 2. September, zu seinem traditionellen Sommerfest und letztmals in seinen bisherigen Hospiz-Garten ein.

Das Hospiz zieht voraussichtlich zum Jahresende an seinen neuen Standort am Krankenhaus Neu-Mariahilf um. Freunden, Förderern und Interessierten stehen die Türen zum bisherigen Garten am Samstag weit offen. Von 15 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit der Begegnung. Für die musikalischen Unterhaltung sorgen die „Swinging Amatörs“. Die Tanzgruppe der Tanzpädagogin Kerstin Baufeldt ist ebenfalls wieder zu Gast. Ein kleiner Basar bietet selbst gemachte Dinge an.

Beim Sommerfest im Hospizgarten können die Gäste vom bisherigen Hospizgarten und seiner Blumenpracht Abschied nehmen. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, Stauden auszuwählen und bereits am Samstag zu reservieren, um diese dann in der Pflanzzeit abzuholen.

Infos über neuen Standort

Bei dieser Gelegenheit soll auch über den neuen Sandort informiert werden. Und schon jetzt steht fest: Auch am künftigen Standort Neu-Mariahilf soll wieder ein toller Garten angelegt werden.

Kontakt: Hospiz an der Lutter Göttingen, An der Lutter 26, 37073 Göttingen, Tel. 05 51/38 34 40.

www.hospiz-goettingen.de