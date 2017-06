Sommer, Sonne, Shoppen: Viele Aktionen und Angebote in Göttingen an Fronleichnam

Getummel in Göttingens Seitenstraßen: Viele Besucher aus Thüringen und Hessen nutzen Fronleichnam zum Einkaufsbummel in der Universitätsstadt.

Zwar ist Fronleichnam in Niedersachsen kein gesetzlicher Feiertag, trotzdem bereiten sich Göttingens Innenstadtgeschäfte auf zahlreiche Besucher vor.

Viele Familien aus Thüringen und Nordhessen, die am 15. Juni einen arbeitsfreien Tag genießen dürfen, nutzen erfahrungsgemäß diese Gelegenheit für einen ausgiebigen Bummel durch Göttingens historische Altstadt. Viele Fachhändler bieten an diesem Tag besondere Angebote und Aktionen, um das Einkaufserlebnis für die vielen Besucher noch attraktiver zu gestalten.

Besenmärkte: Schnäppchen in den Seitenstraßen

Neben der Fußgängerzone bieten Göttingens Seitenstraßen eine breite Vielfalt an inhabergeführten Geschäften, Boutiquen, Spezialläden und Restaurants. Ein besonderer Genuss für traditionsbewusste Fronleichnam-Käufer in Göttingen sind die sogenannten Besenmärkte in den Seitenstraßen. Wer es liebt zu stöbern und zu entdecken, ist hier genau richtig. Bei dieser kultähnlichen Veranstaltung räumen Boutiquen ihre Lager und fegen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Bestände auf die Straße. An Verkaufsständen und unter Zelten gibt es für die Besucher zahlreiche Schnäppchen zu ergattern. Einen guten Überblick über die Shoppingmöglichkeiten fernab der Fußgängerzone bietet die Broschüre „Einkaufsbummel in den Seitenstraßen“ mit der Bilderfolge von Läden und sehenswerten Ecken, erhältlich in allen Geschäften und der Tourist-Information oder unter www.goettinger-seitenstraßen.de

Mode, Schuhe und Schmuck zu kleinen Preisen

Viele Kunden kommen schon seit Jahren zu diesem besonderen Einkaufsevent, denn sie wissen, dass es auf den Besenmärkten allerhand attraktive Angebote gibt. Lagerreste werden zu kleinsten Preisen angeboten, neben Sommerkleidern, Kaschmirschals und ausgefallenen Schuhen werden unter anderem Modeschmuck, Taschen und Stoffe angeboten. Daneben finden sich auch Designerstücke, die es sonst nicht zu so günstigen Preisen zu kaufen gibt.

Über viele Seitenstraßen verteilt gibt es besondere Angebote wie bei Elisa, Boutique Bijou, Job Mode oder Scala. Vor der Akademie der Wissenschaft baut Ines Pieper Ihre Auslage auf, bei Big Lebowski in der Düsteren Straße kommen auch Freunde von Tischtennis und Bratwurst zum Zuge.

Eine Tombola mit Verlosung gibt es bei Mey und die Targobank lädt zum Glücksraddrehen. Informationen rund um Steppwaren für Allergiker gibt es bei Betten Heller. (ypw)