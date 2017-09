Soundcheck im Jungen Theater: Die Samtstimme des bescheidenen Käpt’n Cooper

Göttingen. JP Cooper auf der Bühne erinnert ein bisschen an Käpt'n Jack Sparrow. Könnte an den Rastalocken liegen. Vielleicht auch an den etwas unbeholfenen Bewegungen. Oder beidem.

Der Musiker aus Manchester hat allerdings eine Qualität, die Johnny Depps Piraten-Kapitän völlig abgeht: Er wirkt bescheiden. Ach: Singen kann der Mann mit der Samtstimme natürlich auch. Am Donnerstagabend lieferte er einen von Grund auf sympathischen Auftritt im Jungen Theater ab.

Es ist ein ganz schöner Wechsel der Szenerie von der Stadthalle, in der Clueso gerade mit einem tollen Konzert das Soundcheck-Wochenende in Göttingen eröffnet hat, in das kleine Junge Theater. Sucht man eine positive Beschreibung, wäre es wohl „beschaulich“. Das passt zu John Paul Cooper, der über sich selbst sagt: „Ich lebe einfach mein Leben und schreibe Songs drüber.“

Jeder Ton sitzt

Er eröffnet mit „Birthday“, einer Liebeserklärung. Ein ruhiges Stück, Coopers Stimme füllt den Saal. Andächtiges Lauschen im Publikum. Einen Schnitzer leistet sich der Sänger den ganzen Abend nicht, jeder Ton sitzt. Nach zwei Stücken begrüßt Cooper artig sein Publikum. „Hallo Göttingen. Danke fürs Kommen.“

Das Junge Theater ist gut gefüllt, man steht sich aber nicht auf den Füßen. Ein Vater hat den Sohnemann auf den Schultern. Weit weg von der Familie zu sein, das sei das Schwierige am Musikerleben, erzählt Cooper. Was noch auffällt: Es sind viele Paare da. Schmusemusik eben. Wer von den Herren die Karten selbst besorgt hat: kluger Schachzug, Respekt. Als Lohn gibt es viel Geknutsche.

"Darf ich ein Cover spielen?"

Nach fünf Songs ist klar: JP Cooper ist keine Rampensau. Die aktuelle Single kommt, „She’s On My Mind“. Cooper will aber erst mal ein Dankeschön loswerden: „Das ist der erste Song, den ich auf dem Weg hierher im Radio gehört habe.“ Dann fragt er nach Erlaubnis für ein Cover. Das Junge Theater ist einverstanden und bekommt dafür John Lennons „Jealous Guy“ in der John Paul Cooper-Version.

Der Brite kann aber auch Upbeat: Sein großer Durchbruch 2016 war „Perfect Strangers“ mit DJ Jonas Blue. Ein Dancefloor-Stück, das trotzdem irgendwie noch nach Ballade klingt. Im Jungen Theater wird getanzt. Und andächtig gelauscht. Gleichzeitig.

Natürlich spielt er auch „September Song“, seinen zweiten großen Hit („Die Welt hat leider erst im Januar gemerkt, dass es den gibt“) und „Passport Home“ vom anstehenden Debütalbum. Es sind vor allem Frauenstimmen, die eine Zugabe fordern. Nur vom Keyboarder begleitet kommt Cooper für „In The Silence“ zurück. Dann wünscht er einen sicheren Heimweg.

